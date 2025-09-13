English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್‌ ನಿರೂಪಣೆಯಿಂದ ಏಕಾಏಕಿ ಹಿಂದೆ ಸರಿದ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌... ಸಾರಥ್ಯ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಿರ್ದೇಶಕಿ!

Bigg Boss 19 Weekend Ka Vaar : ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ನಿರೂಪಣೆಯಿಂದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದು, ಅವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ. 

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Sep 13, 2025, 06:01 PM IST
    • ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸುದ್ದಿ
    • ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ನಿರೂಪಣೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟ
    • ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ನಿರೂಪಣೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕಿ

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್‌ ನಿರೂಪಣೆಯಿಂದ ಏಕಾಏಕಿ ಹಿಂದೆ ಸರಿದ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌... ಸಾರಥ್ಯ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಿರ್ದೇಶಕಿ!

Bigg Boss 19 : ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕಿರುತೆರೆಯ ಬಹು ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಬೇರೆ ಬೇರೆಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯಾ ರಾಜ್ಯದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ಯನ್ನು ಈ ನಟರು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್‌, ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. 

ಕಳೆದ 16 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್‌ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಹಿಂದಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನ ಮುಖದಂತೆ. ಅವರಿಲ್ಲದೇ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೂಡ ಕಷ್ಟ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ನಿರೂಪಣೆಯಿಂದ ಆಗಾಗ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. 

ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಲ್ಲದೇ ವಾರಾಂತ್ಯದ ಎಪಿಸೋಡ್‌ಗಳನ್ನು ಜನರು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರದಿಂದಲೇ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ವೀಕೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಡಲಿದ್ದು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಬದಲು ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಖ್ಯಾತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್, ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಫರಾ ಖಾನ್ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13) ಸಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಫರಾ ಖಾನ್‌ ಅವರೇ ನಡೆಸಿಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಾರಿ ಹಿಂದಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮೂರಲ್ಲ ಐದು ತಿಂಗಳು ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐದು ತಿಂಗಳು ನಡೆಯುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆಗಾಗ ವಾರಾಂತ್ಯದ ಕೆಲ ಎಪಿಸೋಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಬರದ ಎಪಿಸೋಡ್‌ಗಳನ್ನು ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್, ಕರಣ್ ಜೋಹರ್, ಫರಾ ಖಾನ್ ನಡೆಸಿಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೂಡ ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ತಂಡ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ.

ಫರಾ ಖಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ವಾರ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್‌ ವೀಕೆಂಡ್‌ ಎಪಿಸೋಡ್‌ನ್ನು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಷದ್ ವಾರ್ಸಿ ಕೂಡ ನಡೆಸಿಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ. ''ಜಾಲಿ ಎಲ್‌ಎಲ್‌ಬಿ 3'' ಮುಂದಿನ ವಾರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಲು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಷದ್ ವಾರ್ಸಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್‌ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.  

About the Author

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

Bigg Boss 19FARAH KHANWeekend Ka VaarSalman Khan

