/ಹಿಂದೂ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಟೀಕೆ..! ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ನಟಿ ಫರಿಯಾ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ

Faria Abdullah : ಧರ್ಮ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಗೆ ಹೆಸರಾದ ಫರಿಯಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ‘ಬೋನಾಲ ಹಬ್ಬ’ದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಕಳಶ ಹೊತ್ತು ನಡೆದಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಹಬ್ಬದ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾದ ‘ಪೋತರಾಜು’ಗಳ ಜೊತೆ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ, ಕೆಲವು ಮೂಲಭೂತವಾದಿಗಳು ನಟಿಯನ್ನು ‘ಕಾಫಿರ್’ ಹಾಗೂ ‘ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಕಳಂಕ’ ಎಂದು ಕಟುವಾಗಿ ನಿಂದಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು.
ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಲೇ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ತಿರುಗೇಟು : ತಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ನಿರಂತರ ದಾಳಿಯಿಂದ ಮನನೊಂದ ಫರಿಯಾ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ತಂದೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರಗೊಂಡವರು. ಅವರು ನನಗೆ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನೇ ಕಲಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಇಸ್ಲಾಂನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ, ನೀವೂ ಅದನ್ನೇ ಕಾಣಿ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಆಶಯ ಎಂದು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಗುತ್ತಲೇ ಹೇಳಿದರು.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ದುಃಖ ತಡೆಯಲಾಗದೆ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ ನಟಿ, "ನಾನು ಮರ, ಕಲ್ಲು, ಚಿಟ್ಟೆ—ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಜೀವ ಮತ್ತು ದೇವರನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ತಪ್ಪು ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಎಂದರ್ಥ. ‘ಅಲ್ಲಾಹ್’ ಎಂದರೆ ‘ಬೆಳಕು’—ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಂದಾಗಿಸುವ ಬೆಳಕು. ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಶಾಲವಾದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಸಂಕುಚಿತಗೊಳಿಸುತ್ತೀರಿ?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯೇ ಉತ್ತರ: "ನನ್ನನ್ನು ನಿಂದಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೂ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನೇ ಹಂಚುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರೀತಿ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದೇ ನನ್ನ ಕ್ರಾಂತಿ. ನನ್ನ ಹೃದಯ ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು," ಎಂದು ತಮ್ಮ ನಿಲುವು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಾತಿ ರತ್ನಾಲು’ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಟಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಫರಿಯಾ, ಈಗಾಗಲೇ 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಜಾಸನ್ ಸಂಜಯ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ‘ಸಿಗ್ಮ’ದಲ್ಲೂ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.