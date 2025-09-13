English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಅಪರೇಷನ್‌ ಸಿಂಧೂರ್‌ ಕಾರಣ ಬ್ಯಾನ್‌ ಆಗಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ನಟನ ಈ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್‌ಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್‌ ಸಿಗ್ನಲ್‌! 

Aabeer Gulaal in India : ಫವಾದ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ವಾಣಿ ಕಪೂರ್ ಅಭಿನಯದ 'ಆಬೀರ್ ಗುಲಾಲ್' ಚಿತ್ರ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 

Written by - Krishna N K | Last Updated : Sep 13, 2025, 08:14 PM IST
    • ಫವಾದ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ವಾಣಿ ಕಪೂರ್ ಅಭಿನಯದ 'ಆಬೀರ್ ಗುಲಾಲ್' ಚಿತ್ರ
    • 'ಆಬೀರ್ ಗುಲಾಲ್' ಚಿತ್ರ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
    • ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

Aabeer Gulaal India release : ಫವಾದ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ವಾಣಿ ಕಪೂರ್ ಅಭಿನಯದ ಚಿತ್ರ 'ಅಬೀರ್ ಗುಲಾಲ್' ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಬಂದಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಚಿತ್ರವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26, 2025 ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. 

ಫವಾದ್ ಖಾನ್ 'ಅಬೀರ್ ಗುಲಾಲ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ 'ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್' ನಿಂದಾಗಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಯಿತು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅನಾಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಾಸ, ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚಿ ಮದ್ಯದ ಚಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಕಿಡ್ನಿ ಫೆಲ್ಯೂರ್‌ನಿಂದ ಸತ್ತ ನಟಿ ಈಕೆ..!

ಭಾರತವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ವಾಣಿ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಈ ಚಿತ್ರವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12 ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ದಿಲ್ಜಿತ್ ದೋಸಾಂಜ್ ಅವರ 'ಸರ್ದಾರ್ ಜಿ 3' ಚಿತ್ರದಂತೆ, ಈ ಚಿತ್ರವು ಭಾರತವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು.

ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಂಗಾಮಾದ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 'ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಯುಕೆ)' ತಂಡವು ಈಗ ಎರಡು ವಾರಗಳ ನಂತರ, ಅಂದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26 ರಂದು ಭಾರತದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, 'ಅಬೀರ್ ಗುಲಾಲ್' ತಂಡವು ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ, ಪ್ಯಾನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್‌, ಲೋಕಲ್‌ ಬಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ನಟ..! 

ಫವಾದ್ ಖಾನ್ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ 2026 ರಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರ 'ಏ ದಿಲ್ ಹೈ ಮುಷ್ಕಿಲ್' ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಹಿಂದೆ ಸೋನಮ್ ಕಪೂರ್ ಜೊತೆ 'ಖೂಬ್ಸೂರತ್' ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್-ಆಲಿಯಾ ಜೊತೆ 'ಕಪೂರ್ & ಸನ್ಸ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಈಗ, ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, 'ಅಬೀರ್ ಗುಲಾಲ್' ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Aabeer Gulaalfawad khanVAANI KAPOORBollywoodEntertainment

