Aabeer Gulaal India release : ಫವಾದ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ವಾಣಿ ಕಪೂರ್ ಅಭಿನಯದ ಚಿತ್ರ 'ಅಬೀರ್ ಗುಲಾಲ್' ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಬಂದಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಚಿತ್ರವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26, 2025 ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಫವಾದ್ ಖಾನ್ 'ಅಬೀರ್ ಗುಲಾಲ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ 'ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್' ನಿಂದಾಗಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಯಿತು.
ಭಾರತವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ವಾಣಿ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಈ ಚಿತ್ರವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12 ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ದಿಲ್ಜಿತ್ ದೋಸಾಂಜ್ ಅವರ 'ಸರ್ದಾರ್ ಜಿ 3' ಚಿತ್ರದಂತೆ, ಈ ಚಿತ್ರವು ಭಾರತವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು.
ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಂಗಾಮಾದ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 'ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಯುಕೆ)' ತಂಡವು ಈಗ ಎರಡು ವಾರಗಳ ನಂತರ, ಅಂದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26 ರಂದು ಭಾರತದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, 'ಅಬೀರ್ ಗುಲಾಲ್' ತಂಡವು ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ.
ಫವಾದ್ ಖಾನ್ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ 2026 ರಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರ 'ಏ ದಿಲ್ ಹೈ ಮುಷ್ಕಿಲ್' ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಹಿಂದೆ ಸೋನಮ್ ಕಪೂರ್ ಜೊತೆ 'ಖೂಬ್ಸೂರತ್' ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್-ಆಲಿಯಾ ಜೊತೆ 'ಕಪೂರ್ & ಸನ್ಸ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಈಗ, ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, 'ಅಬೀರ್ ಗುಲಾಲ್' ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ.