/ಫಿಫಾ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದ ಟಿಕೆಟ್‌ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ..? ಆ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಬಹುದು..

FIFA World Cup 2026 final ticket : ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026' ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಾಪಾರ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆ 'ಫೋರ್ಬ್ಸ್' ಪ್ರಕಾರ, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಮೆಗಾ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯವು ಅಮೆರಿಕದ ಕ್ರೀಡಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಟಿಕೆಟ್ ಭಾರಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿವೆ..
ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆಗಳು : ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಮೆಟ್ಲೈಫ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 'ಸೆಕ್ಷನ್ 115A' ಟಿಕೆಟ್ನ ಬೆಲೆ $28,479 (ಸುಮಾರು ರೂ. 23.8 ಲಕ್ಷ) ತಲುಪಿದೆ.
ಜನಪ್ರಿಯ ಟಿಕೆಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಟಿಕ್ಪಿಕ್ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂತಿಮ ಟಿಕೆಟ್ನ ಸರಾಸರಿ ಖರೀದಿ ಬೆಲೆ $11,327 (ಸರಿಸುಮಾರು ರೂ. 9.5 ಲಕ್ಷ) ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಅಮೇರಿಕನ್ ಕ್ರೀಡಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಮಟ್ಟದ ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, 2024 ರ 'ಸೂಪರ್ ಬೌಲ್' (ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ vs ಕಾನ್ಸಾಸ್ ಸಿಟಿ) ಪಂದ್ಯದ ಸರಾಸರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆ $9,411 ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ, ಫಿಫಾ ಫೈನಲ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದೆ.
2007 ರ 'ಆ ಅದ್ಭುತ ಫೋಟೋ' : ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವು ದುಬಾರಿಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕವೂ ಆಗಿದೆ. ಸುಮಾರು ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ (2007 ರಲ್ಲಿ), ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚಾರಿಟಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಫೋಟೋಶೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಐದು ತಿಂಗಳ ಮಗುವಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ಅದೇ ಮಗು ಬೆಳೆದು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಸ್ಸಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆ ಆಟಗಾರ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ಸ್ಪೇನ್ನ ಯುವ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಲ್ಯಾಮಿನ್ ಯಮಲ್ (19).
ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಹಳೆಯ ಫೋಟೋ ನೋಡುವುದೇ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಜೀವನದ ಅರ್ಥವೇ ಹೀಗೆ! ಆ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದಾಗ, ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿದ್ದೆ (20 ವರ್ಷ), ಅವನು ಮಗುವಾಗಿದ್ದ. ಈಗ ನಾವು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಆಟಗಾರ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಲ್ಯಾಮಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಲ್ಯಾಮಿನೆ ಯಮಲ್ ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆ ಎಂದು ಹೊಗಳಿದರು.