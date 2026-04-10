English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
ಮೊನಾಲಿಸಾ ಪತಿ ಫರ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಮೇಲೆ FIR..! SC-ST act ಅಡಿಯಲ್ಲಿ POCSO ಕೇಸ್‌ ದಾಖಲು

FIR on Farman Khan : ಕುಂಭಮೇಳ ವೈರಲ್ ಗರ್ಲ್ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಅವರ ವಿವಾಹ ಪ್ರಕರಣ ಇದೀಗ ಭಾರಿ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮೊನಾಲಿಸಾ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕಳು ಎಂಬುದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತಾಗಿದ್ದು, ಆಕೆಯ ಪತಿ ಫರ್ಮನ್ ಖಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸರು ಪೋಕ್ಸೋ (POCSO) ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಎಫ್‌ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Apr 10, 2026, 05:35 PM IST
Trending Photos

Kumbh Mela Monalisa : ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಆಯೋಗವು ನಡೆಸಿದ ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆಯ ನಂತರ, ಮೊನಾಲಿಸಾ ವಿವಾಹದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಂಶ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಆಕೆ ತನ್ನ ವಯಸ್ಸನ್ನು 18 ವರ್ಷ ಎಂದು ತೋರಿಸುವ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೀಡಿದ್ದಳು. ಆದರೆ, ಆಕೆಯ ಶಾಲಾ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಮಹೇಶ್ವರ್ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ಆಕೆಯ ನಿಜವಾದ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ಡಿಸೆಂಬರ್ 30, 2009 ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ವಿವಾಹವಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಕೆಗೆ ಕೇವಲ 16 ವರ್ಷ 2 ತಿಂಗಳು ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ವಯಸ್ಕಳೆಂದು ಬಿಂಬಿಸಿ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಎಂದು ಆಯೋಗವು ವರದಿ ನೀಡಿದೆ. ಆಯೋಗದ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಫರ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಈ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಪೋಕ್ಸೋ ಕಾಯ್ದೆ (POCSO): ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕಿಯ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮತ್ತು ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹದ ಆರೋಪ.
ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆ (BNS): ದಾಖಲೆಗಳ ನಕಲು ಮತ್ತು ವಂಚನೆಯ ಆರೋಪ.
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ (ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆ) ಕಾಯ್ದೆ: ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯು ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ : ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಮತ್ತು ಫರ್ಮನ್ ಖಾನ್ ಮದುವೆ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು. ತನ್ನ ತಂದೆ ತನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಮದುವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಕೇರಳ ಪೊಲೀಸರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೋರಿದ್ದಳು. ಅಲ್ಲದೆ, ನಕಲಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 

ಕೆಲವರು ಮೊನಾಲಿಸಾ ಮದುವೆ "ಲವ್ ಜಿಹಾದ್" ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ವಯಸ್ಸಿನ ದಾಖಲೆಗಳು ಸುಳ್ಳೆಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿರುವುದು ಫರ್ಮನ್ ಖಾನ್‌ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಕಷ್ಟ ತಂದೊಡ್ಡಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೊಲೀಸರು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Kumbh Mela MonalisaFarman KhanPOCSOKumbh Mela Mona Lisa minorMonalisa Bhosle POCSO case

Trending News