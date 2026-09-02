ಬೆಂಗಳೂರು: ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ನಟ ‘ದುನಿಯಾ’ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಹಪಾಠಿಯ ಮೇಲೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕರೆದೊಯ್ದು ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದು, ಈ ಸಂಬಂಧ ನಗರದ ಕೆಂಗೇರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ (FIR) ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಹೌದು... ಮನೀಶ್ ಗೌಡ ಎಂಬುವವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಸಾಮ್ರಾಟ್ (A1), ಸಮೃದ್ಧ್ ಸಿಂಹ (A2), ವಿಶ್ವಾಸ್ (A3), ಸ್ಕಂದ ವೆಂಕಟೇಶ್ (A4), ಸಮೀದ್ (A5) ಹಾಗೂ ಇತರರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆಯ ವಿವರ: ಆರ್.ಆರ್. ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಜಿಪ್ಸಿ ಕಾರನ್ನು ಮನೀಶ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡದವರು ಐ20 (i20) ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದರೆನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಕೋಪಗೊಂಡ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಹಾಗೂ ತಂಡ, ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯ ಆರ್.ವಿ. ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಮನೀಶ್ ಗೌಡ ಅವರನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಎಳೆದೊಯ್ದು ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ, ಬೆದರಿಕೆಯೊಡ್ಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಬಿಎನ್ಎಸ್ (BNS) ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳು
BNS 137(2): ಅಪಹರಣ (ಕಿಡ್ನಾಪ್) ಆರೋಪ.
BNS 351(2): ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುವುದು.
BNS 352: ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿಂದಿಸಿ ಅವಮಾನಿಸುವುದು.
BNS 115(2): ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸುವುದು.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ.. ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ ಎನ್ನುವ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಕೋಪಗೊಂಡು ಈ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ಸಂತ್ರಸ್ತನ ದೂರಿನ ಅನ್ವಯ ಕೆಂಗೇರಿ ಪೊಲೀಸರು ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.