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ನಟ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಪುತ್ರನಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ : ಸಾಮ್ರಾಟ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭಿರ ಸೆಕ್ಷೆನ್‌ಗಳ ಅಡಿ ದೂರು ದಾಖಲು

Duniya Vijay Son case :  ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್ ನಟ ‘ದುನಿಯಾ’ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮೇಲೆ ಸಹಪಾಠಿ ಮನೀಶ್ ಗೌಡ ಅವರನ್ನು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಕೆಂಗೇರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಎನ್‌ಎಸ್ (BNS) ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಎಫ್‌ಐಆರ್ (FIR) ದಾಖಲಾಗಿದೆ.. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written ByKrishna N K
Published: Sep 02, 2026, 05:22 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 05:22 PM IST
ನಟ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಪುತ್ರನಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ : ಸಾಮ್ರಾಟ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭಿರ ಸೆಕ್ಷೆನ್‌ಗಳ ಅಡಿ ದೂರು ದಾಖಲು

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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ನಟ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಪುತ್ರನಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ : ಸಾಮ್ರಾಟ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭಿರ ಸೆಕ್ಷೆನ್‌ಗಳ ಅಡಿ ದೂರು ದಾಖಲು
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