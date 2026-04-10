  ಪ್ರಭಾಸ್‌ ಅಭಿನಯದ ಫೌಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್‌ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ.. ಏನಾಯಿತು?

ಪ್ರಭಾಸ್‌ ಅಭಿನಯದ ಫೌಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್‌ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ.. ಏನಾಯಿತು?

ಡಾರ್ಲಿಂಗ್‌ ಪ್ರಭಾಸ್‌ ಅಭಿನಯದ ಫೌಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಶೂಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವಾಗ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Apr 10, 2026, 01:13 PM IST
  • ಶೂಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಬೆಂಕಿ
  • ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಭಯಬಿದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ
  • ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ

Prabhas Fauji movie: ಟಾಲಿವುಡ್‌ನ ಪ್ಯಾನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್‌ ಅವರು ಫೌಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಫೌಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್‌ ವೇಳೆ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಅವಢಗ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹನು ರಾಘವಪುಡಿ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಟೆಂಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಉಪಕರಣಗಳು ಭಾಗಶಃ ಸುಟ್ಟುಹೋಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 

ಫೌಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಟೆಂಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಉಪಕರಣಗಳು ಸಿಟ್ಟು ಹೋಗಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಗಾಯಗಳು ಆಗಿವೆ. ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಭಾಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಭಾಸ್ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. 

ಪ್ರಭಾಸ್‌ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಏನು ಅಗಿಲ್ಲ, ಅವರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಸಿನಿಮಾದ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದು ನಿಜವಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ ಫೌಜಿ ಚಿತ್ರದ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಶೂಟಿಂಗ್‌ ಅನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ ಕುರಿತು ಚಿತ್ರತಂಡದಿಂದ ಈವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. 

ಹನು ರಾಘವಪುಡಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಫೌಜಿ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್‌ ಪ್ರಭಾಸ್‌ಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಇಮಾನ್ವಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಥುನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಜಯಪ್ರದಾ, ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್, ರಾಹುಲ್ ರವೀಂದ್ರನ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೈತ್ರಿ ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯ ಎಳೆಯು ಯುದ್ಧದ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಸೈನಿಕನಾಗಿದ್ದು ಆಕ್ಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯು ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 

