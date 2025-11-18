ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ! ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಯ್ತು ಐಶಾರಾಮಿ ಮನೆ

Fire to Shiv Thakare house : ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮತ್ತು ರೋಡೀಸ್ನಂತಹ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಶಿವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಅವರ ಮುಂಬೈನ ಗೋರೆಗಾಂವ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ವೈರಲ್ ಭಯಾನಿ ಅವರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಶಿವ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗಿನ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶಿವ್ ಅವರ ಮನೆಯ ಗೋಡೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಟ್ಟುಹೋಗಿದ್ದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ವ್ಯಾಪಕ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು ಎನ್ನುವ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..
ಶಿವ್ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ವೈರಲ್ ಭಯಾನಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ನಟ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರ ಮನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಶಿವ್ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಶಿವ ಠಾಕರೆ ಟಿವಿ ಮತ್ತು ಮರಾಠಿ ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಚಿರಪರಿಚಿತ ಹೆಸರು. ಹಲವಾರು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳ ಮೂಲಕ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮರಾಠಿ ಮತ್ತು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಶಿವ್ ಖತ್ರೋನ್ ಕೆ ಖಿಲಾಡಿ ಮತ್ತು ಝಲಕ್ ದಿಖ್ಲಾ ಜಾ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.