English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ! ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಯ್ತು ಐಶಾರಾಮಿ ಮನೆ

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ! ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಯ್ತು ಐಶಾರಾಮಿ ಮನೆ

Fire to Bigg Boss contestant house : ಮಾಜಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಂದಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.. ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Nov 18, 2025, 06:39 PM IST
    • ಮಾಜಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.
    • ಈ ಕುರಿತ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
    • ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಮನೆಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ.

Trending Photos

ಭಾರತದ ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಯಾನಕ ದರೋಡೆಕೋರರ ಭದ್ರಕೋಟೆ! ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕೆ ಪೊಲೀಸರೂ ಭಯಪಡ್ತಿದ್ದರಂತೆ..
camera icon5
Chambal valley
ಭಾರತದ ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಯಾನಕ ದರೋಡೆಕೋರರ ಭದ್ರಕೋಟೆ! ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕೆ ಪೊಲೀಸರೂ ಭಯಪಡ್ತಿದ್ದರಂತೆ..
2026ರಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ: 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ, ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಜೀವನ
camera icon6
Shukraditya RajaYoga
2026ರಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ: 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ, ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಜೀವನ
ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವಿದ್ರೂ ಒಪ್ಪದ ನಯನತಾರಾ..! ತಾಯ್ತತನದ ಆಸೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿರುವ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲು
camera icon7
Astrologer Venu Swamy
ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವಿದ್ರೂ ಒಪ್ಪದ ನಯನತಾರಾ..! ತಾಯ್ತತನದ ಆಸೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿರುವ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲು
500 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಠಾತ್ ಧನಲಾಭ, ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ
camera icon6
Gajakesari Rajayoga
500 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಠಾತ್ ಧನಲಾಭ, ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ! ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಯ್ತು ಐಶಾರಾಮಿ ಮನೆ

Fire to Shiv Thakare house : ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮತ್ತು ರೋಡೀಸ್‌ನಂತಹ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಶಿವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಅವರ ಮುಂಬೈನ ಗೋರೆಗಾಂವ್‌ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗಳು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.  

Add Zee News as a Preferred Source

ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ವೈರಲ್ ಭಯಾನಿ ಅವರು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಿವ್‌ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಒಳಗಿನ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶಿವ್‌ ಅವರ ಮನೆಯ ಗೋಡೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಟ್ಟುಹೋಗಿದ್ದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ವ್ಯಾಪಕ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು ಎನ್ನುವ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಧ್ರುವಂತ್‌ ಮಂಗಳೂರಿನವರೇ ಅಲ್ಲ.! ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಾಷೆ ಟೀಕಿಸಿದ್ದ ನಟನ ನಿಜವಾದ ಊರು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೆ?

ಶಿವ್ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ವೈರಲ್ ಭಯಾನಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ನಟ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರ ಮನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಶಿವ್ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಶಿವ ಠಾಕರೆ ಟಿವಿ ಮತ್ತು ಮರಾಠಿ ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಚಿರಪರಿಚಿತ ಹೆಸರು. ಹಲವಾರು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳ ಮೂಲಕ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮರಾಠಿ ಮತ್ತು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್‌ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಶಿವ್ ಖತ್ರೋನ್ ಕೆ ಖಿಲಾಡಿ ಮತ್ತು ಝಲಕ್ ದಿಖ್ಲಾ ಜಾ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Bigg Boss UpdatesShiv ThakareShiv Thakare houseShiv Thakare bigg boss

Trending News