17ನೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿತ್ರೋತ್ಸವ; ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದ ನಿವೇದಿತಾ ಶಿವರಾಜಕುಮಾರ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಿನಿಮಾ

17ನೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಚಲನ ಚಿತ್ರೋತ್ಸವದ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮಗಳು ನಿವೇದಿತಾ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಫೈರ್ ಫ್ಲೈ ಅಭಿಮಾನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದಿದೆ. ವಂಶಿಕೃಷ್ಣ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಈ ಮೂವಿಯನ್ನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೋ ಶಿವಣ್ಣ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ನಿವೇದಿತಾ ಅವರ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ವಂಶಿಕೃಷ್ಣ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಫೈರ್ ಫ್ಲೈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು 17ನೇ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಚಲನ ಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆನಂದ್ ನೀನಾಸಂ, ರಚನಾ ಇಂದರ್, ಅಚ್ಯುತ್ ಕುಮಾರ್, ಸುಧಾರಾಣಿ ಅವರು ಮೇನ್ ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ನಿವೇದಿತಾ ಶಿವರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರು, 17ನೇ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಚಲನ ಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫೈರ್ ಫ್ಲೈ ಮೂವಿ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿರುವುದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ಅಯೋಜಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಚಲನ ಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರು, ಹೊರ ರಾಜ್ಯದ ಜನರು ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಿಯರು ಸಹ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೋಡಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವುದು ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ. ಫೈರ್ ಫ್ಲೈ ಸಿನಿಮಾ ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ನಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ವಂಶಿಕೃಷ್ಣ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಕಲ್ಲತ್ತಿ ಇದ್ದರು.
