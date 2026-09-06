/ಕಿಚ್ಚನ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಂಥ ಮಾತುಗಳು.. Bigg Boss 13 ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಫಸ್ಟ್‌ ತ್ರಿ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್‌

first 3 contestants to enter Bigg Boss 13 house; ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್-13 ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕಿರುತೆರೆ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಂತಹ ಮಾತುಗಳು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ತುಂಬಾ ಸಂತಸದಿಂದ, ಖುಷಿಯಿಂದ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರನ್ನು ನೆನೆದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಭಾವುಕರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಮತ್ತು ರಂಗಭೂಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಯುವ ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಬರಹಗಾರ ಅವಿನಾಶ್ ಶತಮರ್ಷನ್ ಅವರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 13ಕ್ಕೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಂಗಭೂಮಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಅವಿನಾಶ್ ಶತಮರ್ಷನ್ ಅವರು 2018ರಲ್ಲಿ 'ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದನ್ನು ಒತ್ತಿ' ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿಪರದೆಗೆ ಬಿಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. 2023ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು 2024ರಲ್ಲಿ ನಟ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಅಭಿನಯದ ರಂಗನಾಯಕ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಮೂರನೇ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ನಡೆಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 13ರ ಮನೆಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಮಂಗಳೂರು ಮೂಲದವರು ಆಗಿರುವ ಮಸ್ಕಾತ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬದುಕುವುದು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಎಂದು ಇದನ್ನು ತಾವೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಖತ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಛಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಗರ್ಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಚೆಲುವೆ ಈ ಸೀಸನ್ನ ವಿನ್ನರ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತೀನಿ ಎನ್ನುವ ಭರವಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಿರುವ ಸೌಂದರ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೆಲುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
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ಬಿಗ್ಬಾಸ್ನ ಅದ್ಧೂರಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಆಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿರುವುದು ಜಗ್ಗು ಮಮ್ಮಿ ಅಲಿಯಾಸ್ ಜಗದೀಶ್ ಅವರಿಗೆ. ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನೇ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 2 ಸಿನಿಮಾದ ಖ್ಯಾತಿಯ ಜಗ್ಗು ಮಮ್ಮಿ ಅವರನ್ನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆಯೇ ಯಡವಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಜಗ್ಗು ಮಮ್ಮಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಿಯಮ ಮೀರಿದ್ದು ಊರೆಲ್ಲ ಓಡಾಡಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರು, ಜಗ್ಗುಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.