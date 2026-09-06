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ಕಿಚ್ಚನ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಂಥ ಮಾತುಗಳು.. Bigg Boss 13 ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಫಸ್ಟ್‌ ತ್ರಿ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್‌

ರಂಗಭೂಮಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಅವಿನಾಶ್ ಶತಮರ್ಷನ್ ಅವರು 2018ರಲ್ಲಿ 'ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದನ್ನು ಒತ್ತಿ' ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿಪರದೆಗೆ ಬಿಗ್‌ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. 

Written ByBhimappa
Published: Sep 06, 2026, 08:53 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 08:53 PM IST
ಕಿಚ್ಚನ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಂಥ ಮಾತುಗಳು.. Bigg Boss 13 ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಫಸ್ಟ್‌ ತ್ರಿ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್‌

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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