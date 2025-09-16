ಮೊದಲ ಪದವೀಧರ ನಾಯಕಿ! ನಾಲ್ಕು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೂ ವೃದ್ದಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ದಿನ ಕಳೆದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ

first graduate actress: ಇಂದು ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾವಂತ ನಟರಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿಯ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ, ಕೆಲವರು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದರೆ, ಕೆಲವರು ವೈದ್ಯಕೀಯದಂತಹ ವೃತ್ತಿಗಳಿಂದ ದೂರ ಸರಿದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಸರಣಿಯ ಜಿತೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಅಮಿಷಾ ಪಟೇಲ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಮೊದಲ ಪದವೀಧರ ನಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದ ಈ ನಟಿ, ಸಿನಿಮಾ ಬದಲಾವಣೆಯ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾದ ಆ ಯುಗದ ಭಾಗವಾದರು. ನಾವು ಲೀಲಾ ಚಿಟ್ನಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾಲದ ಅತ್ಯಂತ ವಿದ್ಯಾವಂತ ನಟಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾದ ಮೊದಲ ಪದವೀಧರ ನಟಿ. ಅವರು ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾದ ಸುವರ್ಣ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು ಮತ್ತು ರಾಜ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ರಂತಹ ತಾರೆಯರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು.
ಲೀಲಾ ಚಿಟ್ನಿಸ್ ಕಲಾ ಪದವಿಧರೆಯಾಗಿದ್ದರು
ಲೀಲಾ ಚಿಟ್ನಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9, 1909 ರಂದು ಜನಿಸಿದ ನಟಿ, ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು, ಅದು ಕೂಡ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿಲ್ಲದ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ. ಅವರು ಮರಾಠಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರ ತಂದೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿದ್ದರು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಯಿತು. ಲೀಲಾ ತಮ್ಮ ಬಿಎ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವೈದ್ಯ ಗಜಾನನ್ ಯಶವಂತ್ ಚಿಟ್ನಿಸ್ ಅವರ ಪತ್ನಿಯಾದರು.
ಗಂಡನೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು
ಗಜಾನನ್ ಯಶವಂತ್ ಚಿಟ್ನಿಸ್ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವೈದ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ಮದುವೆಯ ನಂತರ, ಲೀಲಾ ನಾಲ್ಕು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದರು, ಆದರೆ ಕ್ರಮೇಣ ಅವರ ಪತಿ ಗಜಾನನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವು ಬಿರುಕು ಬಿಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಲೀಲಾ ತನ್ನ ಪತಿಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ವಿಚ್ಛೇದನವನ್ನು ಪಡೆದರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು, ಆದರೆ ನಂತರ ಕ್ರಮೇಣ ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳತ್ತ ತಿರುಗಿದರು.
ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭ
ಲೀಲಾ ಚಿಟ್ನಿಸ್ ತಮ್ಮ ಚಲನಚಿತ್ರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಟಿಸಿದರು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಬಂದ ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, 1937 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಜಂಟಲ್ಮನ್ ಡಾಕು' ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿತು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ನಟನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದರು. ಇದರ ನಂತರ, ಅವರು 'ಆಜಾದ್', 'ಕಂಗನ್', 'ಬಂಧನ್', 'ಜೂಲಾ' ಮತ್ತು 'ಬಾಂಬೆ ಟಾಕೀಸ್' ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ನಂತರ, ಅವರು 'ಶಹೀದ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ತಾಯಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನೂ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ತಾಯಿಯ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದರು.
ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳು ನೋವಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದವು
ಲೀಲಾ ಚಿಟ್ನಿಸ್ ಅವರ ಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳು ನೋವು ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದವು. ನಾಲ್ಕು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳು ಒಂಟಿತನದಲ್ಲಿ ಕಳೆದವು. ಜನಪ್ರಿಯತೆಗಾಗಿ ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಅವರ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಎರಡೂ ಆಗಿತ್ತು. ಅವರ ಕೊನೆಯ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಜುಲೈ 14, 2003 ರಂದು ದೇಶದಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಅನಾಮಧೇಯತೆಯ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು.