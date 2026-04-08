ರಾಕಾ ಫಸ್ಟ್‌ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್‌ ಡೆವಿಲ್.. ಐಕಾನ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೊಸ ಅವತಾರ, ಭಯ ಪಡೋದು ಪಕ್ಕಾ!

ಅಟ್ಲಿ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿರುವ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್‌ ಅವರು ವರ್ಲ್ಡ್‌ ವೈಡ್‌ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Apr 8, 2026, 04:45 PM IST
  • ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್‌ಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಿಂದ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿವೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು
  • ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂತೆ ಸಿನಿಮಾದ ಟೈಟಲ್‌ ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್‌ ಲುಕ್‌ ಔಟ್‌
  • ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್‌ ಜೊತೆ ಡಜನ್‌ ಗಟ್ಟಲೇ ನಟಿಯರು ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

Allu Arjun Raaka Movie: ಟಾಲಿವುಡ್‌ನ ಐಕಾನ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌, ಸ್ಟೈಲೀಶ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್‌ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಗೆಟಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಪುಷ್ಪ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ದ್ರೌಪದಿಯಾಗಿದ್ದ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್‌ ಈಗ ರಾಕಾದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಾ, ಪ್ರಾಣಿನಾ ಎನ್ನುವುದೇ ಗೊತೇ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್‌ ಫಸ್ಟ್‌ ಲುಕ್‌ ಇದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಟ್ಲಿ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿರುವ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್‌ ಅವರು ಪ್ಯಾನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್‌ ಅವರು 44ನೇ ವಸಂತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾದ ಟೈಟಲ್‌ ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್‌ ಲುಕ್‌ ಅನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಟ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್‌ ಅವರ ಕಾಂಬೋದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಗೆ ರಾಕಾ ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಐಕಾನ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಬರ್ತ್‌ಡೇ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಟ್ಲಿ ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ಟೈಟಲ್‌ ಅನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್‌ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಿಂದಲೂ ಅವರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಸುರಿಮಳೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಗಣ್ಯರು, ಗೆಳೆಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿಗೆ ವಿಶ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.    

ಪ್ಯಾನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾದ ಫಸ್ಟ್‌ ಲುಕ್‌ ಮತ್ತು ಟೈಟಲ್‌ ಎರಡನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ರಗಡ್‌ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್‌ ಇದ್ದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹೀರೋನಾ ಅಥವಾ ವಿಲನ್‌ ಎನ್ನುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕನ್‌ಫ್ಯೂಸ್‌ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಫಸ್ಟ್‌ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಫೇಸ್‌ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್‌ ಮಾದರಿ ಕಂಡರೆ, ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂದಲುಗಳು ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್‌ ಅವರು ಕಣ್ಣು ನಿಗೂಢವಾಗಿ ಯಾರನ್ನೋ ನಡುವಂತೆ ಇದೆ. ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟಿನ ಬೆರಳು ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಚೂಪಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಕೈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಯ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ.

ರಾಕಾ ಎಂದರೆ ಬರುವುದು, ಆಗಮನ ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರ, ಪೌರ್ಣಿಮೆ, ಫುಲ್‌ ಮೂನ್‌ ಎಂತಲೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ರಾಕಾ ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಹಾಲಿವುಡ್‌ನ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಟ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲವೊಂದು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್‌ ಜೊತೆ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ, ಮೃಣಾಲ್‌ ಠಾಕೂರ್‌, ರಮ್ಯ ಕೃಷ್ಣ, ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್‌ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ. 

ಈ ಹಿಂದೆ ನೋಡದಂತಹ ಭಯಾನಕ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜನ್‌ ಅವರನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಜೀವಿಯ ರೀತಿ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್‌ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಭಾರತದ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದೆ. ಫಸ್ಟ್‌ ಲುಕ್‌ ಇಷ್ಟೊಂದು ಭಯಾನಕವಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬಹುದು ಎನ್ನುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಊಹೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  

Bhimappa

Bhimappa

