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ರಜನಿಕಾಂತ್-‌ ಕಮಲ್‌ ಹಾಸನ್‌ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸಿನಿಮಾದ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್‌, ಟೈಟಲ್‌ ಔಟ್‌.. ಮೂವಿ ಹೆಸರೇನು?

ರಜನಿಕಾಂತ್‌ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ಅವರೇ ಮ್ಯೂಸಿಕ್‌ ಕಂಪೋಸ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಸಾಂಗ್‌ಗಳು ಎಲ್ಲ ಸೂಪರ್‌ ಹಿಟ್‌ ಆಗುತ್ತಿವೆ. 

Written ByBhimappa
Published: Jun 25, 2026, 06:44 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 06:44 AM IST
ರಜನಿಕಾಂತ್-‌ ಕಮಲ್‌ ಹಾಸನ್‌ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸಿನಿಮಾದ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್‌, ಟೈಟಲ್‌ ಔಟ್‌.. ಮೂವಿ ಹೆಸರೇನು?
Source: Bureau

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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