Superstar Rajinikanth, Rajinikanth upcoming 173rd film: ಕಾಲಿವುಡ್ನ ಹಿರಿಯ ನಟರಾದ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರು ರಾಜ್ ಕಮಲ್ ಫಿಲಂ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾದ ಮೊದಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಸಿನಿಮಾ ಟೈಟಲ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರು ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ 173ನೇ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿಂದು ನಡೆದ ಪೂಜಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಹಾಗೂ ಟೈಟಲ್ ಅನ್ನು ಅನಾವರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಧರ್ಮನ್ ಎಂದು ಟೈಟಲ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ರಜನಿಕಾಂತ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದರೆ ಮನರಂಜನೆ, ಲವ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆದ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಧರ್ಮನ್ ಸಿನಿಮಾದ ಸಮಾಋಂಭದಲ್ಲಿ ಕಾಲಿವುಡ್ನ ಖ್ಯಾತ ಡೈರೆಕ್ಷರ್ಗಳು ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದ್ದು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಡ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ, ರಕ್ತ ಸುರಿಯುವ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಧರ್ಮನ್ ಯಾರು ಎಂಬುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕುತೂಹಲವಾಗಿದೆ.
ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಜೊತೆಗೆ ನಟಿಯರಾದ ಸಿಮ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ರಾಶಿ ಖನ್ನಾ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ಅವರೇ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಸಾಂಗ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಅದರಂತೆ ಈ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾದ ಸಾಂಗ್ಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಸಂಕಲನ ಮತ್ತು ಸಾಹಸವನ್ನು ನಿಕೇತ್ ಬೊಮ್ಮಿ, ಪ್ರದೀಪ್ ಇ ರಾಗವ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಬರಿವ್ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಣ್ಣಾ ದೊರೈ ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಹಾಗೂ ಆರ್. ಮಹೇಂದ್ರನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಧರ್ಮನ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಓ ಮೈ ಕಡವುಲೆ ಮತ್ತು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಅಶ್ವಥ್ ಮಾರಿಮುತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನದ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅಭಿನಯದ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಕಥೆಯೂ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಟರ್ನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕಥೆಯೂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಕುರಿತು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದ್ದು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಯಾವ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಟ್ರೈಲರ್, ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಕಥೆಯ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರುಳು ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ.
ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಕಾಣೋದು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅವರ ನಡೆದಿರುವ ಬರುತ್ತಿರುವ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಸೌಂಡ್ ಅಥವಾ ಅವರ ನೆರಳಿನ ಚಿತ್ರ ಕಾಣಿಸಿದರೆ ಸಾಕು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕೇಕೆ, ಶಿಳ್ಳೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ರೇಜ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಜೊತೆ ಇನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ ನಟರು ಅಭಿನಯಿಸಿದರೆ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳು ವಾರವಿಡೀ ಹೌಸ್ ಫುಲ್ ಆಗೋದರಲ್ಲಿ ಡೌಟೇ ಬೇಡ.