Flora Saini: ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾಗಿರುವ ನಟಿ ಫ್ಲೋರಾ ಶೈನಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 9 ತೆಲುಗು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟರು. ಇದಾದ ನಂತರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. 47 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಒಂಟಿಯಾಗಿರುವ ಫ್ಲೋರಾ, ಮದುವೆಯಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಜನರಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನೇಕ ವಿಫಲ ವಿವಾಹಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ತನ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಫ್ಲೋರಾ, "ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ಗೆಳೆಯನಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ವಿವಾಹಗಳು ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮದುವೆಯಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಲಿವ್-ಇನ್ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿರುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಫ್ಲೋರಾ ಸೈನಿ ಮೊದಲು ಆಶಾ ಸೈನಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಅವರು ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ನಟಿಸಿದ ನರಸಿಂಹ ನಾಯ್ಡು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಅವರ ಅಭಿನಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಲಕ್ಸ್ ಪಾಪಾ ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಅವರು ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯರಾದರು. ಅದಾದ ನಂತರ, ಅವರು ಕೊಡುಕು ದಿಡ್ಡಿನ ಕಪುರಂ, ಲಕ್ಕಿ ಲೇಡಿ, ಮತ್ತು ನುವ್ವು ನಾಕು ನಚ್ಚಾವ್ ನಂತಹ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದರು.
ಫ್ಲೋರಾ ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅವರು ವೆಬ್ ಸರಣಿಗಳು ಮತ್ತು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 9 ತೆಲುಗು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಅವರು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಹೊರಬಂದ ನಂತರವೂ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಹಿಂದೆ, ಫ್ಲೋರಾ ಶೈನಿ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ತನ್ನ ಗೆಳೆಯನಿಂದ ತೀವ್ರ ಕಿರುಕುಳವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದರು. ಫ್ಲೋರಾ ಶೈನಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.