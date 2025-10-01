50 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 50 ಕೋಟಿ ಚಾರ್ಜ್‌ ಮಾಡ್ತಾಳೆ 40 ವರ್ಷದ ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ..! 2,000,000,000 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಯುಳ್ಳ ಈ ಆಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತೆ ಖಾಸಗಿ ಜೆಟ್‌ ಒಡತಿ!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Nayanthara Net worth: ಪಾತ್ರ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪುವಂತೆ ನಟಿಸುವ ಕೌಶಲ್ಯ ಇವರಲ್ಲಿದೆ. 2018 ರಲ್ಲಿ, ಫೋರ್ಬ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ 100 ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Oct 1, 2025, 06:20 PM IST
    • ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಒಬ್ಬರು ಸೌಂದರ್ಯವುಳ್ಳ ನಟಿಯರು ಇದ್ದಾರೆ
    • ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು
    • 40 -ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಈ ನಟಿಯ ಬೇರಾರು ಅಲ್ಲ

Nayanthara Net worth: ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಆಗಿರಲಿ, ಸೌತ್‌ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಯೇ ಆಗಿರಲಿ, ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಒಬ್ಬರು ಸೌಂದರ್ಯವುಳ್ಳ ನಟಿಯರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಅಂತಹ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಿದ್ದೇವೆ. 40 -ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಈ ನಟಿಯ ಬೇರಾರು ಅಲ್ಲ ನಯನತಾರಾ. ಇವರು ಸೌತ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವುಳ್ಳ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ನಾನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ..! ಮಾಡಿದ ಆ ತಪ್ಪನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ

ಪಾತ್ರ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪುವಂತೆ ನಟಿಸುವ ಕೌಶಲ್ಯ ಇವರಲ್ಲಿದೆ. 2018 ರಲ್ಲಿ, ಫೋರ್ಬ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ 100 ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. 20 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 80 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಏಕೈಕ ನಟಿ ನಯನತಾರಾ ಎಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಯನತಾರಾ ತನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅನೇಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

2025 ರಲ್ಲಿ, ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರದಲಿನ ನಟನೆಗಾಗಿ 10 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ನಾಯಕಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪಡೆದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಕೇವಲ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ 1.4 ಮಿಲಿಯನ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯೂ ಇವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ. ನಯನತಾರಾ ಅವರ ಹೆಸರು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಚಿತ್ರ ರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ ದೇಹದ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಡ !ವಿಚಿತ್ರ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೆದು ಸಿನಿ ಜಗತ್ತನ್ನು ಆಳುತ್ತಿರುವ ನಟಿ !

ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಯನತಾರಾ ಈ ಹಿಂದೆ ಟಾಟಾ ಸ್ಕೈನ 50 ಸೆಕೆಂಡ್ ಜಾಹೀರಾತುಗಾಗಿ ನಯನತಾರಾ 5 ಕೋಟಿ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಾದರೆ, ನಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶಿವನ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದ ನಯನತಾರಾ, ಸೆರೊಜಸಿ ಮೂಲಕ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇವರು ಸುಮಾರು 2,000,000,000 ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

