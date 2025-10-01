50 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 50 ಕೋಟಿ ಚಾರ್ಜ್‌ ಮಾಡ್ತಾಳೆ 40 ವರ್ಷದ ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ..! 2,000,000,000 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಯುಳ್ಳ ಈ ಆಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತೆ ಖಾಸಗಿ ಜೆಟ್‌ ಒಡತಿ!

Nayanthara Net worth: ಬಾಲಿವುಡ್ ಆಗಿರಲಿ, ಸೌತ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಯೇ ಆಗಿರಲಿ, ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಒಬ್ಬರು ಸೌಂದರ್ಯವುಳ್ಳ ನಟಿಯರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಅಂತಹ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಿದ್ದೇವೆ. 40 -ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಈ ನಟಿಯ ಬೇರಾರು ಅಲ್ಲ ನಯನತಾರಾ. ಇವರು ಸೌತ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವುಳ್ಳ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪಾತ್ರ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪುವಂತೆ ನಟಿಸುವ ಕೌಶಲ್ಯ ಇವರಲ್ಲಿದೆ. 2018 ರಲ್ಲಿ, ಫೋರ್ಬ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ 100 ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. 20 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 80 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಏಕೈಕ ನಟಿ ನಯನತಾರಾ ಎಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಯನತಾರಾ ತನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅನೇಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
2025 ರಲ್ಲಿ, ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರದಲಿನ ನಟನೆಗಾಗಿ 10 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ನಾಯಕಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪಡೆದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಕೇವಲ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ 1.4 ಮಿಲಿಯನ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯೂ ಇವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ. ನಯನತಾರಾ ಅವರ ಹೆಸರು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ.
ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಯನತಾರಾ ಈ ಹಿಂದೆ ಟಾಟಾ ಸ್ಕೈನ 50 ಸೆಕೆಂಡ್ ಜಾಹೀರಾತುಗಾಗಿ ನಯನತಾರಾ 5 ಕೋಟಿ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಾದರೆ, ನಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶಿವನ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದ ನಯನತಾರಾ, ಸೆರೊಜಸಿ ಮೂಲಕ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇವರು ಸುಮಾರು 2,000,000,000 ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.