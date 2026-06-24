Niveditha Gowda Kishan Bilagali : ಕಿರುತೆರೆ ಮೂಲಕ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದ ನಟಿ ನಿವೇದಿತಾ ಹಾಗೂ ಕಿಶನ್ ನವಿಲುಗರಿ ಧರಿಸಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಯಡವಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದರು. ನಿವೇದಿತಾ ಹಾಗೂ ಕಿಶನ್ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಖಾಯ್ದೆ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪದ ಮೇರೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ದಿನೇಶ್ ಕಲ್ಲಳ್ಳಿ ಅರಣ್ಯ ವಲಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು.
ಇನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಟಿ ನಿವೇದಿತಾ ಹಾಗೂ ಕಿಶನ್ಗೆ ನೊಟೀಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೊಂದು ನವಿಲುಗರಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲಿ? ಇದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾರು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡುವಂತೆ ನೊಟೀಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಪೊಲೀಸರ ನೊಟೀಸ್ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೀಗ ರೀಲ್ ಸ್ಪಾರ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಹಾಗೂ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವಂತೆ, ನಾವೂ ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಪಗಾಗಿ ಅಂಗಡಿಯೊಂದರಿಂದ ಈ ನವಿಲುಗರಿಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆದು ತಂದಿದ್ದೆವೆ.. ನಾವು ನವಿಲಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಿ ಗರಿ ತಂದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮದು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಕಿಶನ್ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನಟಿ ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಕೂಡ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನವಿಲುಗರಿ ಬಳಕೆಯ ಉಡುಪು ಧರಿಸೋದು ಕಾನೂನಿನ ವಿರುದ್ಧ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನಾವು ಆ ನವಿಲುಗರಿ ಉಡುಪನ್ನ ಕೊಲಬ್ರೇಷನ್ ನಿಂದ ಪಡೆದದ್ದು. ಇದೀಗ ಇದು ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಅರಿವಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೂ ಕೂಡ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ರೀಲ್ ಹುಚ್ಚಿಗೆ ಹೋಗಿ ಯಡವಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನಟಿ ನಿವೇದಿತಾ ಹಾಗೂ ಕಿಶನ್ ಇದೀಗ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಬುದ್ದಿ ಕಲಿತಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಕಾನೂನಿನ ಅರಿವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನುಂದೆ ಜಾಗರಕತೆಯಿಂದ ಇರ್ತಿವಿ. ಇದರಿಂದ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಬೇಸರ ಆಗಿದ್ದರೆ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಗೂ ನವಿಲು ಗರಿ ಉಡುಪಿನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ.