ಗಿನ್ನೆಸ್‌ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಬರೆದ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನ 46 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಬ್ಬರೆ ಕುಳಿತು ನೋಡಲು ಆಗಿಲ್ಲ..! ನಿಮ್ಮಿಂದಾಗುತ್ತಾ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ

Must watch horror movie : ಗಿನ್ನೆಸ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಒಬ್ಬರೆ ಕುಳಿತು ನೋಡುವ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ.. ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾ ಕಳೆದ 46 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ OTT ಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.. ನಿಮ್ಮಿಂದಾಗುತ್ತಾ..? ನೋಡಿ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Mar 15, 2026, 01:48 PM IST
Netflix must watch movies : ಕಾಮಿಡಿ, ಥ್ರೀಲ್ಲರ್‌ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರರ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಇಷ್ಟ ಪಡುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೂ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಸಂಡೇ.. ಬಹುಷಃ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಬಹುದು... ಈ ಚಿತ್ರದ ಹೆಸರು "ದಿ ಶೈನಿಂಗ್".. ಸುಮಾರು 46 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇಂದಿಗೂ OTT ಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ..

ಅಂದಹಾಗೆ, ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸ್ಟಾನ್ಲಿ ಕುಬ್ರಿಕ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಕಥೆಯು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಲೇಖಕ ಸ್ಟೀಫನ್ ಕಿಂಗ್ ಅವರ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜ್ಯಾಕ್ ನಿಕೋಲ್ಸನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ನಟರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಬರಹಗಾರ ಜ್ಯಾಕ್ ಟೊರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅವನ ಕುಟುಂಬದ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ಜ್ಯಾಕ್ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್‌ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಕ್ರಮೇಣ, ಹಿಮದಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಭಯಾನಕ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ.

ಹೋಟೆಲ್‌ನ ಭಯಾನಕ ಘಟನೆಗಳು ಜ್ಯಾಕ್‌ನನ್ನು ಕಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಜೂನ್ 13, 1980 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ದಿ ಶೈನಿಂಗ್, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಆದರೆ, ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಈ ಚಿತ್ರವು ಕಲ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. IMDb ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 8.4 ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹೊಂದಿದೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿತ್ರದ ಬಜೆಟ್ ಸುಮಾರು $19 ಮಿಲಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದು, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ $45 ರಿಂದ $50 ಮಿಲಿಯನ್ ಗಳಿಸಿದೆ. 

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

must watchHorror Moviesfree horror moviesnetflix must watch moviesnetflix free movies

