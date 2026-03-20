ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಬೌನ್ಸರ್‌ ಕಿರಿಕ್‌, ರಾಜಮೌಳಿ ತಂದೆಗೆ ಅವಮಾನ..? ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸುವ ಕೆಲಸ

Gaddar film Awards 2026 : ಸಿನಿರಂಗದ ಕಲಾವಿದರು, ತಂತ್ರಜ್ಞರು, ಕಥಾ-ಬರಹಗಾರರು ಸೇರಿದಂತೆ ಟಾಲಿವುಡ್ ಸಿನರಂಗದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತರಿಗೆ ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರ ಗದ್ದರ್ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ. ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ನ ಹೈಟೆಕ್ಸ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಕರ ಎಡವಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಿ ಕಹಿ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಹೌದು.. ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರವೇಶದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆಸನಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯವರೆಗೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಿವೆ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿರುವ X ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ಥೆಗೆ ಗುರಿಯಾಯಿತು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ..
ವೈರಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹಲವಾರು ಆಹ್ವಾನಿತರು ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಣಾ ತಂಡವು ಅತಿಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ ವಿಳಂಬ ಮತ್ತು ಅನಾನುಕೂಲತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಸರಿಯಾದ ಆಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನೂ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದಲ್ಲಿಯೇ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಕೆಲ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಮಾಹಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ದೃಢೀಕರಣವಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರವೂ ಸಹ ಈ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.
ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ಗೆ ಅವಮಾನ : ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಮತ್ತು ಬರಹಗಾರ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಗೆ ಅಗೌರವ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಬೇಸತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ತೊರೆದರು ಎಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನದ ವೇಳೆ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಬದಲು ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ..
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಬೌನ್ಸರ್ ಕಿರಿಕ್ : ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಭದ್ರತಾ ತಂಡ ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ಮಾಪಕ ದಿಲ್ ರಾಜು ಅವರ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕನ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಆಯೋಜಕರು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ದಿಲ್ ರಾಜು ಪಿಎ ಅವರನ್ನೇ ಹೊರ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ.. ಆದರೆ ಈ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂಬೈ ಮೂಲದ ಕಂಪನಿಯೊಂದು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಹಿನ್ನಲೆ, ತಂಡಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಪರಿಚಯವಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಘಟನೆಗಳ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಕುರಿತ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.. ಇದನ್ನು Zee Kannada News ದೃಢೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ..