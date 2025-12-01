ಗಿಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಹಿಗ್ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರು ಮಹಾನಟಿ ಗಗನಾ?

Gagana ignored BBk 12 Gilli :ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 12ರ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿರುವ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಅವರನ್ನ ʻಮಹಾನಟಿʼ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಖ್ಯಾತಿಯ ಗಗನಾ ಭಾರಿ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ..ಗಗನಾ ವರ್ತನೆಗೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..
ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಹಾಗೂ ಗಗನಾ ಭಾರಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ವೇದಿಕೆ ಇಬ್ಬರು ಸಖತ್ ಮನರಂಜನೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು ಇವರು ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ನಲ್ಲೂ ಒಂದಾಗುತ್ತಾರಾ ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದರು..ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಿಚಯಸ್ಥರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಗಳು ಗಗನಾಗೆ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಆಕೆ ನೀಡಿದ ಉತ್ತರ ಗಿಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಸಿಟ್ಟು ಅಸಮಾಧಾನ ತಂದಿದೆ.
ಗಗನಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಗಗನಾ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು..ಆ ವೇಳೆ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರು.ಇದಕ್ಕೆ ಗಗನಾ ದುರಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ ಗಿಲ್ಲಿನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ಧಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಹಲವು ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಉತ್ತಮ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ತೋರಿಸಿದ್ದ ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಸ್ನೇಹವು ವೀಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ, ಗಗನಾ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದು, ಫನ್ನಿ ಲವ್ ಡೈಲಾಗ್ಗಳನ್ನ ಹೊಡಿತಿದ್ರು. ಇದು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೀಗ, ಗಿಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಪರಿಚಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಗನಾ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟು ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಬಾರಿ ʻಬಿಗ್ ಬಾಸ್ʼ ಯಾರು ಗೆಲ್ಬೇಕು ಅಂತಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರು ಅದಕ್ಕೆ "ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ತಾರೋ ಅವರು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಎಂದರು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವವರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಒಳಗೆ, ಇಂಥವರೇ ಗೆಲ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹಾಗೆ ಏನಿಲ್ಲಾ ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ತಾರೋ ಅವರು ಗೆಲ್ಬೇಕು. ಇನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಮುಂದುವೆರೆದು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗಿಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದರೂ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಾನೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಗಗನಾ “ಹಾ.. ವಿಶ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡೋರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತನಿ” ಎಂದರು. ಗಿಲ್ಲಿ ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಏನು? “ನಾನು ʻಬಿಗ್ ಬಾಸ್ʼ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು. ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ” ಎಂದು ಗಗನಾ ಯೂಟೂಬರ್ಸ್ಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ದು, ಗಗನಾ ಉತ್ತರ ಗಿಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. “ಹತ್ತಿದ ಏಣಿಯನ್ನ ಒದೆಯುವುದು ಅಂದರೆ ಇದೇ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಗಗನಾ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದೇ ಗಿಲ್ಲಿಯಿಂದ, ಈಗ ಇವರಿಗೆ ಗಿಲ್ಲಿನೇ ಬೇಡ. ಗಿಲ್ಲಿಯಿಂದ ಬೆಳೆದು ಇವತ್ತು ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲರೂ ಅವರ ಅವರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ಅಷ್ಟೇ. ಏಣಿ ಹತ್ತೋಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇವರಿಗೆ. ಇಷ್ಟು ಸೊಕ್ಕು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಮೇಡಂ” ಎಂದೆಲ್ಲಾ ವೀಕ್ಷಕರು ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
