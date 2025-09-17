indian model: ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಟಿಯರು ತಮ್ಮ ನಟನೆ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಜೀವನ ಕಥೆ ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹದ್ದೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಈ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರವುದಲ್ಲದೇ ತಮ್ಮ ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ. ಅವರೇ ಗೌಹರ್ ಖಾನ್.
ಗೌಹರ್ ಖಾನ್ 1983 ರ ಆಗಸ್ಟ್ 23 ರಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 7 ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಗೌಹರ್ ಖಾನ್ ಐದು ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯರು. ಗೌಹರ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಆಗಸ್ಟ್ 23, 1983 ರಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು ರಜಿಯಾ ಜಾಫರ್. ಅವರು ಭಾರತೀಯ ನಟಿ, ರೂಪದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ನಿರೂಪಕಿಯಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಗಳಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಐಟಂ ಹಾಡುಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಗೌಹರ್. ಇದಾದ ನಂತರ, ನಟಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಿಜೇತೆಯೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅನೇಕ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು, ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವೆಬ್ ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಟನಾ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಗೌಹರ್ ಖಾನ್ ಕೂಡ ಅನೇಕ ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಗೌಹರ್ ಖಾನ್ 2009 ರಲ್ಲಿ "ರಾಕೆಟ್ ಸಿಂಗ್: ಸೇಲ್ಸ್ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್" ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಗೌಹರ್ ಖಾನ್ "ಇಷಕ್ಜಾದೆ" ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರದ "ಚೋಕ್ರ ಜವಾನ್ ರೇ" ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನೃತ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಗೌಹರ್ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿದರು. ಗೌಹರ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅವರು ಜೈದ್ ದರ್ಬಾರ್ ಜೊತೆ ತಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಮೊದಲು ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದರು, ನಂತರ ಕ್ರಮೇಣ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರು.
ಗೌಹರ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಜೈದ್ ದರ್ಬಾರ್ ನಡುವೆ 12 ವರ್ಷಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಜೈದ್ ಗೆ 29 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ನಟಿಗೆ 41 ವರ್ಷ. ಗೌಹರ್ ಖಾನ್ 2020 ರಲ್ಲಿ ಜೈದ್ ದರ್ಬಾರ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು ಮತ್ತು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ 2023 ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದರು. ಈಗ ಗೌಹರ್ ಖಾನ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಜನಪ್ರಿಯ ಟಿವಿ ನಟಿ ಮತ್ತು ನಿರೂಪಕಿ ಗೌಹರ್ ಖಾನ್ ಹಲವಾರು ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕಾಗಿ 15 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ.