/ಮಗು ಬೇಕಾ? ಬೇಡವಾ? ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲೇ ಮುರಿದು ಬಿತ್ತು ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ 10 ವರ್ಷದ ದಾಂಪತ್ಯ!

Gaurav Khanna divorce reason: ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತರೊಳಗೆ ಮದುವೆ, ಮೂವತ್ತೈದರೊಳಗೆ ಮಗು ಎನ್ನುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನಕ್ರಮವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಆದ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬದಲಾಗಿವೆ. ಮದುವೆಯೇ ಬದುಕಿನ ಅಂತಿಮ ಗುರಿಯಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದುವುದೂ ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ ಎಂಬ ಮನೋಭಾವ ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂದಿ ಕಿರುತೆರೆಯ ನಟಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ಚಮೋಲಾ.
ಯಾರು ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ಚಮೋಲಾ?
‘ಸ್ವರಾಗಿಣಿ – ಜೊಡೆ ರಿಶ್ತೋಂ ಕಾ ಸುರ್’, ‘ಭಾಗ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ’, ‘ಕೈಸೇ ಮುಝೇ ತುಮ್ ಮಿಲ್ ಗಯೇ’ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಜನಪ್ರಿಯ ಹಿಂದಿ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಟಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ಚಮೋಲಾ, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಗೌರವ್ ಖನ್ನಾ ಜೊತೆ ಪ್ರೇಮ, ಮದುವೆ
2015ರಲ್ಲಿ ನಟ ಗೌರವ್ ಖನ್ನಾ ಅವರನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಭೇಟಿಯಾದ ಆಕಾಂಕ್ಷಾ, ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಪ್ರೀತಿಯ ನಂತರ 2016ರ ನವೆಂಬರ್ 24ರಂದು ಕಾನ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ವಿವಾಹವಾದರು.
ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಗೌರವ್ ಖನ್ನಾ ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಂದಿ ಕಿರುತೆರೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟರಾಗಿದ್ದರು. ‘ಮೇರಿ ಡೋಲಿ ತೇರೆ ಅಂಗನಾ’, ‘ಯೇ ಪ್ಯಾರ್ ನಾ ಹೋಗಾ ಕಮ್’, ‘ಅನುಪಮಾ’ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ‘ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಶೆಫ್’ ಹಾಗೂ ‘ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19’ ವಿಜೇತರಾಗಿಯೂ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು.
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿ… ಆದರೆ ಒಳಗೊಳಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ
ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಂತೋಷದಿಂದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದ ಈ ಜೋಡಿ ಇದೀಗ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಆರಂಭವಾದ ‘ಲಾಕ್ ಅಪ್ 2’ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಆಕಾಂಕ್ಷಾ, ತಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯ ಮುರಿದು ಒಂದು ವರ್ಷವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದರು.
ಈ ಸುದ್ದಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಶಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಹಿಂದಿ ಕಿರುತೆರೆಯ ಆದರ್ಶ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಅನೇಕರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಮಗು ವಿಚಾರವೇ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ
‘ಲಾಕ್ ಅಪ್ 2’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಹ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಆಕಾಂಕ್ಷಾ, ತಮ್ಮ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿದ್ದ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
“ನನಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ತಾಯಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಆ ಭಾವನೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಎಂದಿಗೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ,” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮದುವೆಗೆ ಮುಂಚೆಯೇ ಗೌರವ್ ಖನ್ನಾಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ. “ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿನಗೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಮುಖ್ಯವಾದರೆ, ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಿನಗಿದೆ” ಎಂದು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಎಂದು ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಗೌರವ್ಗೆ ತಂದೆಯಾಗುವ ಕನಸು
ಮದುವೆಯ ಬಳಿಕ ಗೌರವ್ ಖನ್ನಾಗೆ ತಂದೆಯಾಗುವ ಬಯಕೆ ತುಂಬಾ ಗಾಢವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರು ‘ಬಿಗ್ ಬಾಸ್’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದ ರೀತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವರ ಕನಸು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಎಂಬುದು ಅರ್ಥವಾಯಿತು ಎಂದು ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ಹೇಳಿದರು.
“ನನ್ನ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರ ಕನಸು ಕುಸಿಯಬಾರದು. ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಅವರು ಬಯಸಿದಂತೆ ಬದುಕಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ನಾವು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವದಿಂದ ದೂರವಾಗುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡೆವು,” ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ಜೀವನವೇ ನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ
ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಗುವನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆಯುವ ಯೋಚನೆ ಇದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಆಕಾಂಕ್ಷಾ, “ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದುವ ಆಸೆಯಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬದುಕಲು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ಜೀವನವೇ ನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ,” ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.
ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರವೂ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿತ್ತು
ಗೌರವ್ ಖನ್ನಾಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ 44 ವರ್ಷವಾಗಿದ್ದರೆ, ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ಚಮೋಲಾಗೆ 35 ವರ್ಷ. ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಸುಮಾರು ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರವಿದೆ. ಆದರೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಮುರಿಯಲು ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರಕ್ಕಿಂತ ಮಕ್ಕಳ ಕುರಿತು ಇಬ್ಬರೂ ಹೊಂದಿದ್ದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಿನ್ನ ನಿಲುವುಗಳೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂಬುದು ಈಗ ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ಅವರ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕೇ ಬೇಡವೇ ಎಂಬುದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ತಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ವಿಚಾರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.