ಗೆದ್ದ 50 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಕಾರ್‌ ಕೈ ಸೇರಿಲ್ಲ..! ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ನಡೆಗೆ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ವಿಜೇತ ಸ್ಪರ್ಧಿ

Bigg Boss 19 Winner : ಬಿಗ್ ಬಾಸ್‌ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗೆ ಅನೇಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಹಲವಾರು ಪ್ರತಿಭೆಗಳು, ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಹೊಸ ಗುರುತನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಅಂತಹ ಶೋ ಮೇಲೆ ಇದೀಗ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್‌ ವಿಜೇತ ಸ್ಪರ್ಧಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಹಣ ಬಂದಿಲ್ಲವಂತೆ... 

Written by - Krishna N K | Last Updated : Mar 12, 2026, 02:19 PM IST
Gaurav Khanna news : ನಟ ಗೌರವ್ ಖನ್ನಾ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19 ರ ವಿಜೇತ. ಅವರಿಗೆ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ, ಕಾರು, ಟಿವಿ ಮತ್ತು ಕೂಪನ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಗೌರವ್ ಖನ್ನಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೊವೊಂದನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಈ ವೇಳೆ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು.. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಘೋಷಿಸಲಾದ ಬಹುಮಾನ ಬಂತಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರವ್, "ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಅದು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಾನು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Oscars 2026 : ಆಸ್ಕರ್‌ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನಾಮಿನೇಟ್ ಆದವರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಬಂಪರ್ ಗಿಫ್ಟ್!

ಗೌರವ್ ಖನ್ನಾ ಕಳೆದ ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಂದ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅನೇಕ ಟಿವಿ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಅನುಪಮಾ' ಧಾರಾವಾಹಿಯಿಂದ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದರು. ಇದರ ನಂತರ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19ಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಕಪ್‌ ಗೆದ್ದರು. 

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶೋ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಗೌರವ್ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ..? ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅಭಿಮಾನಿ ಕೇಳಿದರು. ಗೌರವ್, "ಮೊದಲು ಜನ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಪಾತ್ರಗಳ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಈಗ ನನ್ನ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು.

