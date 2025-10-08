English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಗೆಲ್ಲಬೇಕೆಂಬ ಹಠದಿಂದ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ.. ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳೆಲ್ಲಾ ಫ್ಲಾಪ್‌ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ನಟನ ಪತ್ನಿ

ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಕಿಂಗ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8ರ ಬುಧವಾರ ತಮ್ಮ 54 ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸುವ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ. ಗೌರಿ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಪತಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲವೊಂದಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Oct 8, 2025, 10:43 AM IST
  • 54 ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಟ ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್‌ ಪತ್ನಿ ಗೌರಿ ಖಾನ್‌
  • ತಮ್ಮ ಪತಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ ಗೌರಿ ಖಾನ್
  • ಮುಂಬೈ ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್‌ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಲು ಗೌರಿ ಖಾನ್‌ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದರಂತೆ

Shah Rukh Khan: ಬಾಲಿವುಡ್ ಕಿಂಗ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಗೌರಿ ಖಾನ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8ರಂದು ತಮ್ಮ 54ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗೌರಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಒಳಾಂಗಣ ವಿನ್ಯಾಸಕಿ (interior design) ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯಶಸ್ವಿ ಪುರುಷನ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಇರುತ್ತಾಳೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ತನ್ನ ಪತಿಯ ಚಿತ್ರಗಳ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯವಿತ್ತು ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? 

ಹೌದು, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಗುಡ್‌ ಬೈ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟೂರು ದೆಹಲಿಗೆ ಮರಳಲು ಗೌರಿ ಖಾನ್ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದರಂತೆ. ಗೌರಿ ಖಾನ್ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಈ ರಹಸ್ಯವನ್ನ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಫ್ಯಾಷನ್ ವಿನ್ಯಾಸಕರಾದ ಅಬಿ ಜಾನಿ ಮತ್ತು ಸಂದೀಪ್ ಖೋಸ್ಲಾ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಗೌರಿ ಖಾನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್‌ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಲವಾದ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ನಿಜವಲ್ಲವೆಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ.. ಸೌಂದರ್ಯದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈಗೆ ಪೈಪೋಟಿ! ಬಣ್ಣದ ಲೋಕ ತೊರೆದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಆಯ್ದುಕೊಂಡ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ

ನಟ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಬಾಂಬೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರಿ ಖಾನ್ ಅವರು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು. "ಅವರು ಯಾವಾಗ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ತಾರೆಯಾದರು ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡುವುದು ಆಘಾತಕಾರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬಯಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವು ವಿಫಲವಾದರೆ ನಾನು ದೆಹಲಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತೇನೆಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆʼ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ʼನಾನು ಚಿಕ್ಕವಳಿದ್ದಾಗ, ಕೇವಲ 21 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮದುವೆಯಾದಾಗ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ರೀತಿ ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿತ್ತು. ಶಾರುಖ್ ಏನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರದು ಮತ್ತು ಅವರು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗಳು ವಿಫಲವಾಗಬೇಕೆಂಬ ಭಾವನೆ ನನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿತ್ತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳು ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಾಗ ನಾನು ಗಮನಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್‌ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೆಲೆಸಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಆಸೆಯಾಗಿತ್ತು ಅಂತಾ ಗೌರಿ ಖಾನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: "ಅವಳಿಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವೇ ಇಲ್ಲ" ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ನಾಗಚೈತನ್ಯ

ಶಾರುಖ್ ಅವರ 'ದೀವಾನಾ' ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಕ್ಸಸ್‌ ಆಯಿತು. ನಂತರ 'ದಿಲ್ವಾಲೆ' ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್‌ ಆಯಿತು. ಅವರು ಯಾವಾಗ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಆದರು ಎಂಬುದೇ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಶಾರುಖ್ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರು. ನನಗೆ ಅವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾದಂತೆ ಭಾಸವಾಯಿತು. ಬಹುಶಃ ನಾನು ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರನ್ನ ಪಡೆದಿರುವುದು ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟʼ ಎಂದು ಗೌರಿ ಖಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.  

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

shahrukh khanGAURI KHANBollywoodEntertainmentGauri Khan Birthday

