ಗೆಲ್ಲಬೇಕೆಂಬ ಹಠದಿಂದ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ.. ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳೆಲ್ಲಾ ಫ್ಲಾಪ್‌ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ನಟನ ಪತ್ನಿ

Shah Rukh Khan: ಬಾಲಿವುಡ್ ಕಿಂಗ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಗೌರಿ ಖಾನ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8ರಂದು ತಮ್ಮ 54ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗೌರಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಒಳಾಂಗಣ ವಿನ್ಯಾಸಕಿ (interior design) ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯಶಸ್ವಿ ಪುರುಷನ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಇರುತ್ತಾಳೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ತನ್ನ ಪತಿಯ ಚಿತ್ರಗಳ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯವಿತ್ತು ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?
ಹೌದು, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟೂರು ದೆಹಲಿಗೆ ಮರಳಲು ಗೌರಿ ಖಾನ್ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದರಂತೆ. ಗೌರಿ ಖಾನ್ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಈ ರಹಸ್ಯವನ್ನ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಫ್ಯಾಷನ್ ವಿನ್ಯಾಸಕರಾದ ಅಬಿ ಜಾನಿ ಮತ್ತು ಸಂದೀಪ್ ಖೋಸ್ಲಾ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಗೌರಿ ಖಾನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಲವಾದ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ನಿಜವಲ್ಲವೆಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.
ನಟ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಬಾಂಬೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರಿ ಖಾನ್ ಅವರು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು. "ಅವರು ಯಾವಾಗ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ತಾರೆಯಾದರು ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡುವುದು ಆಘಾತಕಾರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬಯಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವು ವಿಫಲವಾದರೆ ನಾನು ದೆಹಲಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತೇನೆಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆʼ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ʼನಾನು ಚಿಕ್ಕವಳಿದ್ದಾಗ, ಕೇವಲ 21 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮದುವೆಯಾದಾಗ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ರೀತಿ ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿತ್ತು. ಶಾರುಖ್ ಏನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರದು ಮತ್ತು ಅವರು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗಳು ವಿಫಲವಾಗಬೇಕೆಂಬ ಭಾವನೆ ನನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿತ್ತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳು ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಾಗ ನಾನು ಗಮನಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೆಲೆಸಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಆಸೆಯಾಗಿತ್ತು ಅಂತಾ ಗೌರಿ ಖಾನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾರುಖ್ ಅವರ 'ದೀವಾನಾ' ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯಿತು. ನಂತರ 'ದಿಲ್ವಾಲೆ' ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು. ಅವರು ಯಾವಾಗ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಆದರು ಎಂಬುದೇ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಶಾರುಖ್ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರು. ನನಗೆ ಅವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾದಂತೆ ಭಾಸವಾಯಿತು. ಬಹುಶಃ ನಾನು ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರನ್ನ ಪಡೆದಿರುವುದು ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟʼ ಎಂದು ಗೌರಿ ಖಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.