ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಸೋಲಿಸಲು ಒಳ ಸಂಚು.. ಪಿಚ್‌ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ ಶುಭ್ಮನ್‌ ಗಿಲ್‌- ಗೌತಮ್‌ ಗಂಭೀರ್‌

India vs South Africa Test:ಐಸಿಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ನವೆಂಬರ್ 14 ರಂದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಆಟಗಾರರು ಈ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಪಿಚ್ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರು ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಪಿಚ್ ಕ್ಯೂರೇಟರ್ಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ತವರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿ ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲಿಂಗ್. ಅಶ್ವಿನ್ ಮತ್ತು ಜಡೇಜಾರಂತಹ ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳು ಪಿಚ್ಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಮತ್ತು ಎದುರಾಳಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಸ್ಕೋರ್ಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಪಿಚ್ ಸ್ಪಿನ್ಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ವೇಗ-ಆಧಾರಿತ ಅಥವಾ ಸಮತಟ್ಟಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ತಂಡ ಭಾವಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಗಂಭೀರ್, ಗಿಲ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಆಟಗಾರರು ಪಿಚ್ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಿನ್ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತಕ್ಕೆ 'ಹೋಮ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್' ಸಿಗಬೇಕಾದರೆ ಪಿಚ್ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಿನ್ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕಗಿಸೊ ರಬಾಡ ಮತ್ತು ಎನ್ರಿಕ್ ನಾರ್ಟ್ಜೆ ಅವರಂತಹ ವೇಗಿಗಳು ಸೀಮ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಂಗಿ ಪಿಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಪಿಚ್ ವೇಗವಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪಿನ್ ಪರಿಣಾಮ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ, ಅದು ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಬಲವನ್ನು (ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳನ್ನು) ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ವೇಗಿಗಳಿಗೆ ಪಿಚ್ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಂಬಲ ಸಿಕ್ಕರೆ, ಅದು ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ತವರಿನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ವೇಗಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಆಟಗಾರರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಂಭೀರ್, ಪಿಚ್ ತಯಾರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅತೃಪ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಪಿಚ್ ಕ್ಯುರೇಟರ್ಗಳು ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
