English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ನನ್ನ ತಂದೆ ಭೀಕರವಾಗಿ ಹೊಡೆದು ಗಾಯಕ್ಕೆ ಕಾರ ತುಂಬಿದ, ಅತ್ಯಾಚಾರ ಯತ್ನವೂ ನಡೆದಿವೆ..! ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ

Actress Reveals : ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ನಟಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಈ ಚೆಲುವೆ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಕುರಿತು ಕೆಲವು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರು. ಅವುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ದಂಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.. ಯಾರಿಕೆ..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Aug 10, 2025, 12:50 PM IST
    • ತಂದೆಯ ಕುರಿತು ಅಚ್ಚರಿ ವಿಚಾರ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ
    • ಅವುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ದಂಗಾಗಿದ್ದಾರೆ..
    • ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಕುರಿತು ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಚಾರ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

Trending Photos

ಗಣೇಶನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಶಿಗಳಿವು: ಚೌತಿಯಂದು ಬದುಕಿನ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುವನು; ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಇವರತ್ತ ಸುಳಿಯಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ವಿನಾಯಕ
camera icon6
Ganapati favorite zodiac signs
ಗಣೇಶನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಶಿಗಳಿವು: ಚೌತಿಯಂದು ಬದುಕಿನ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುವನು; ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಇವರತ್ತ ಸುಳಿಯಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ವಿನಾಯಕ
ಹೃದಯಾಘಾತವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ..! 100 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾದರೂ ಹೃದಯಗಟ್ಟಿ
camera icon6
heart attack
ಹೃದಯಾಘಾತವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ..! 100 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾದರೂ ಹೃದಯಗಟ್ಟಿ
ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್, ಆಸಿಡಿಟಿ, ಮಲಬದ್ಧತೆಗಳಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸರಳ ಮನೆಮದ್ದು..!
camera icon6
Gastritis
ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್, ಆಸಿಡಿಟಿ, ಮಲಬದ್ಧತೆಗಳಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸರಳ ಮನೆಮದ್ದು..!
ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೇ ಮುಖದ ಕಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೇ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ..
camera icon6
How to prepare homemade face pack
ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೇ ಮುಖದ ಕಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೇ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ..
ನನ್ನ ತಂದೆ ಭೀಕರವಾಗಿ ಹೊಡೆದು ಗಾಯಕ್ಕೆ ಕಾರ ತುಂಬಿದ, ಅತ್ಯಾಚಾರ ಯತ್ನವೂ ನಡೆದಿವೆ..! ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ

Gayatri Gupta reveals : ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೂ, ಅನೇಕ ಜನರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕಹಿ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ನಾಯಕಿಯರು ಮತ್ತು ಪಾತ್ರ ಕಲಾವಿದರು ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಘಾತಕಾರಿ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಹೀಗಿದ್ದಾರೆ.. ಈ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗಿದ್ದಾರೆ.. ಅಂತ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಕುರಿತು ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಚಾರ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 

ಆ ನಟಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ಗಾಯತ್ರಿ ಗುಪ್ತಾ. ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆದ್ದಿರುವ ಈ ಚೆಲುವೆ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ನಟಿಸಿದ ಫಿದಾ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯ ಸ್ನೇಹಿತೆಯ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗಾಯತ್ರಿ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್‌ಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯ..!

ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಇದೆ. ಕೆಲವು ನಾಯಕಿಯರು ಆಫರ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಕಮಿಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗಾಯತ್ರಿ ಹೇಳಿದರು. ಎಲ್ಲಾ ಹುಡುಗಿಯರು ಒಳ್ಳೆಯರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಹುಡುಗರು ಕೆಟ್ಟವರಲ್ಲ. ಹುಡುಗಿಯರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯಂತಹ ಹುಡುಗನನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ತಂದೆಯ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ನನ್ನ ಹುಚ್ಚನಂತೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು, ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಕಾರ ಹಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ವಿಚಾರ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರು.

ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ ದಾಳಿಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಎಂದು ಗಾಯತ್ರಿ ಗಂಭೀರ ಆರೋಫ ಮಾಡಿದರು. ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸೇವಿಸಬೇಕಾಯಿತು, ಕುಡಿದ ನಂತರ, ನಿರ್ದೇಶಕರು ನನ್ನನ್ನು ಒಬ್ಬ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಮನೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು, ಆ ನಿರ್ಮಾಪಕ ನನ್ನ ಉಡುಪನ್ನು ಎಳೆದು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಹುಚ್ಚನಂತೆ ವರ್ತಿಸಿದ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಒಬ್ಬರು ನನ್ನನ್ನು ಕೊಳಕಾಗಿ ತಬ್ಬಿಕೊಂಡ ಎಂದು ಗಾಯತ್ರಿ ಗುಪ್ತಾ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ತಮ್ಮ ನೋವನ್ನು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.

Gayatri Guptagayatri gupta newsgayatri gupta fathergayatri gupta reveals

Trending News