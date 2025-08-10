ನನ್ನ ತಂದೆ ಭೀಕರವಾಗಿ ಹೊಡೆದು ಗಾಯಕ್ಕೆ ಕಾರ ತುಂಬಿದ, ಅತ್ಯಾಚಾರ ಯತ್ನವೂ ನಡೆದಿವೆ..! ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ

Gayatri Gupta reveals : ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೂ, ಅನೇಕ ಜನರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕಹಿ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ನಾಯಕಿಯರು ಮತ್ತು ಪಾತ್ರ ಕಲಾವಿದರು ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಘಾತಕಾರಿ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಹೀಗಿದ್ದಾರೆ.. ಈ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗಿದ್ದಾರೆ.. ಅಂತ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಕುರಿತು ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಚಾರ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಆ ನಟಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ಗಾಯತ್ರಿ ಗುಪ್ತಾ. ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆದ್ದಿರುವ ಈ ಚೆಲುವೆ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ನಟಿಸಿದ ಫಿದಾ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯ ಸ್ನೇಹಿತೆಯ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗಾಯತ್ರಿ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಇದೆ. ಕೆಲವು ನಾಯಕಿಯರು ಆಫರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗಾಯತ್ರಿ ಹೇಳಿದರು. ಎಲ್ಲಾ ಹುಡುಗಿಯರು ಒಳ್ಳೆಯರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಹುಡುಗರು ಕೆಟ್ಟವರಲ್ಲ. ಹುಡುಗಿಯರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯಂತಹ ಹುಡುಗನನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ತಂದೆಯ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ನನ್ನ ಹುಚ್ಚನಂತೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು, ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಕಾರ ಹಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಶಾಕಿಂಗ್ ವಿಚಾರ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರು.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ ದಾಳಿಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಎಂದು ಗಾಯತ್ರಿ ಗಂಭೀರ ಆರೋಫ ಮಾಡಿದರು. ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸೇವಿಸಬೇಕಾಯಿತು, ಕುಡಿದ ನಂತರ, ನಿರ್ದೇಶಕರು ನನ್ನನ್ನು ಒಬ್ಬ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಮನೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು, ಆ ನಿರ್ಮಾಪಕ ನನ್ನ ಉಡುಪನ್ನು ಎಳೆದು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಹುಚ್ಚನಂತೆ ವರ್ತಿಸಿದ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಒಬ್ಬರು ನನ್ನನ್ನು ಕೊಳಕಾಗಿ ತಬ್ಬಿಕೊಂಡ ಎಂದು ಗಾಯತ್ರಿ ಗುಪ್ತಾ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ತಮ್ಮ ನೋವನ್ನು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.