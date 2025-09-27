English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

12 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿ.. 34 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಾವು..!

ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಾಯಕಿಯರು ಮಿಂಚಿದ್ದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಹಜ ನಟನೆಯಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕವು. ಆದರೆ ಈಗ ನಾವು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ನಾಯಕಿ 12ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ ಈ ನಟಿ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಆ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್‌ ಯಾರು ಅನ್ನೋದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Sep 27, 2025, 02:08 PM IST
  • 12 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ಗೀತಾ ಬಾಲಿ
  • ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 75ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ನಟಿ
  • ನಟ ಶಮ್ಮಿ ಕಪೂರ್ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ಗೀತಾ ಬಾಲಿ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ನಿಧನ

Trending Photos

ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚಬೇಡಿ! ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಹಣದ ಕೊರತೆ, ಸಂಕಷ್ಟ
camera icon5
Vastu Tips
ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚಬೇಡಿ! ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಹಣದ ಕೊರತೆ, ಸಂಕಷ್ಟ
10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾ? ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಬಳಸಿ ಸಾಕು.. ಬದಲಾವಣೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ
camera icon7
Garlic Honey Benefits
10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾ? ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಬಳಸಿ ಸಾಕು.. ಬದಲಾವಣೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ: ಪಿಂಚಣಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸೂತ್ರ ; ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ಪಿಂಚಣಿ 9 ಸಾವಿರದಿಂದ 25,000ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ
camera icon7
pension
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ: ಪಿಂಚಣಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸೂತ್ರ ; ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ಪಿಂಚಣಿ 9 ಸಾವಿರದಿಂದ 25,000ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ
PPF: ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ.. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ 40,000 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ 10,84,856 ರೂ. ಗಳಿಸಬಹುದು
camera icon6
Post Office RD
PPF: ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ.. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ 40,000 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ 10,84,856 ರೂ. ಗಳಿಸಬಹುದು
12 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿ.. 34 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಾವು..!

Geeta Bali: 1940 ಮತ್ತು 50ರ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಅನೇಕ ನಾಯಕಿಯರು ಇದ್ದರು. ಆದರೆ ನಟನೆಯ ಮೇಲಿನ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ, ಕೆಲವರು ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ವಿಶೇಷ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ನಟಿ ಕೂಡ ಅಂತಹ ನಾಯಕಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಅವರ ಹೆಸರು ಗೀತಾ ಬಾಲಿ. ಅವರು 12ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜಕ ಪಂಡಿತ್ ಜಿಯಾನ್ ಶಂಕರ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ 'ದಿ ಗ್ಯಾಬ್ಲರ್' (The Cobbler, 1942)  ಎಂಬ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ತದನಂತರ ಅವರು ಕೇದಾರ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಸೋಹಕ್ ರಾತ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಅವರು ತಾರಾಪಟ್ಟವನ್ನೂ ಗಳಿಸಿದರು. ನಂತರ ಅವರು ಉದ್ಯಮದ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಪಡೆದರು.

Add Zee News as a Preferred Source

ಗೀತಾ ಬಾಲಿ ಬಡ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರ ತಂದೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೆಂಪಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಜನೆ ಗಾಯಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ, ಅವರು ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರು. 12ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಗಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಅವರು ಮುಂಬೈಗೆ ತೆರಳಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಅವಕಾಶಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. 1948ರಲ್ಲಿ ಕೇದಾರ್ ಶರ್ಮಾ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಸೋಹಕ್ ರಾತ್' (1948) ಅವರ ಜೀವನವೇ ಟರ್ನ್‌ ಆಯಿತು. ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಾಳೆಯೇ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶುರು... ದೊಡ್ಮನೆಗೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಆ ಮಾಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನ್ʼ ಯಾರ್‌ ಗೊತ್ತಾ?

ಗೀತಾ ಬಾಲಿಯವರು 1930ರ ನವೆಂಬರ್ 15ರಂದು ಪಂಜಾಬ್‌ನ ಅಮೃತಸರ (ಆಗ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಡಿಯಾ)ದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಗೀತಾ ಬಾಲಿಯವರು ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಟ ಶಮ್ಮಿ ಕಪೂರ್ ಅವರನ್ನ ವಿವಾಹವಾದರು. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದರು. ಗೀತಾ ಬಾಲಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 'ಅಲ್ಬೆಲಾ', 'ಬಾವ್ರೆ ನೈನ್', 'ಸೊಹಾಗ್ ರಾತ್' ಸೇರಿದಂತೆ 75ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದರು.

ಗೀತಾ ಬಾಲಿಯವರು ಬಾಡಿ ಬಹೆನ್ (1949), ಬಾವ್ರೆ ನೈನ್ (1950), ಅಲ್ಬೆಲಾ (1951), ಜಾಲ್ (1952), ಮತ್ತು ಆನಂದ್ ಮಠ (1952) ಮುಂತಾದ ಯಶಸ್ಸಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಗೀತಾ ಬಾಲಿಯವರು 1965ರ ಜನವರಿ 21ರಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 34ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದಡಾರದಿಂದ ನಿಧನರಾದರು. ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ ಈ ನಟಿ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದು ಅವರ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಉರ್ಫಿ ಜಾವೇದ್‌ ಸಂಚಲನ.. ಸ್ಟಾರ್‌ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಘೋಷಣೆ! ಜೋಡಿ ನೋಡಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಿಟ್ಟು ಕೂತ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

Geeta BaliShammi KapoorGeeta Bali moviesGeeta Bali newsGeeta Bali films

Trending News