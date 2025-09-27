12 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿ.. 34 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಾವು..!

Geeta Bali: 1940 ಮತ್ತು 50ರ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಅನೇಕ ನಾಯಕಿಯರು ಇದ್ದರು. ಆದರೆ ನಟನೆಯ ಮೇಲಿನ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ, ಕೆಲವರು ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ವಿಶೇಷ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ನಟಿ ಕೂಡ ಅಂತಹ ನಾಯಕಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಅವರ ಹೆಸರು ಗೀತಾ ಬಾಲಿ. ಅವರು 12ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜಕ ಪಂಡಿತ್ ಜಿಯಾನ್ ಶಂಕರ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ 'ದಿ ಗ್ಯಾಬ್ಲರ್' (The Cobbler, 1942) ಎಂಬ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ತದನಂತರ ಅವರು ಕೇದಾರ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಸೋಹಕ್ ರಾತ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಅವರು ತಾರಾಪಟ್ಟವನ್ನೂ ಗಳಿಸಿದರು. ನಂತರ ಅವರು ಉದ್ಯಮದ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಪಡೆದರು.
ಗೀತಾ ಬಾಲಿ ಬಡ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರ ತಂದೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೆಂಪಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಜನೆ ಗಾಯಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ, ಅವರು ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರು. 12ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಗಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಅವರು ಮುಂಬೈಗೆ ತೆರಳಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಅವಕಾಶಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. 1948ರಲ್ಲಿ ಕೇದಾರ್ ಶರ್ಮಾ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಸೋಹಕ್ ರಾತ್' (1948) ಅವರ ಜೀವನವೇ ಟರ್ನ್ ಆಯಿತು. ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡರು.
ಗೀತಾ ಬಾಲಿಯವರು 1930ರ ನವೆಂಬರ್ 15ರಂದು ಪಂಜಾಬ್ನ ಅಮೃತಸರ (ಆಗ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಡಿಯಾ)ದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಗೀತಾ ಬಾಲಿಯವರು ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಟ ಶಮ್ಮಿ ಕಪೂರ್ ಅವರನ್ನ ವಿವಾಹವಾದರು. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದರು. ಗೀತಾ ಬಾಲಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 'ಅಲ್ಬೆಲಾ', 'ಬಾವ್ರೆ ನೈನ್', 'ಸೊಹಾಗ್ ರಾತ್' ಸೇರಿದಂತೆ 75ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದರು.
ಗೀತಾ ಬಾಲಿಯವರು ಬಾಡಿ ಬಹೆನ್ (1949), ಬಾವ್ರೆ ನೈನ್ (1950), ಅಲ್ಬೆಲಾ (1951), ಜಾಲ್ (1952), ಮತ್ತು ಆನಂದ್ ಮಠ (1952) ಮುಂತಾದ ಯಶಸ್ಸಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಗೀತಾ ಬಾಲಿಯವರು 1965ರ ಜನವರಿ 21ರಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 34ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದಡಾರದಿಂದ ನಿಧನರಾದರು. ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ ಈ ನಟಿ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದು ಅವರ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು.
