ʼಮದುವೆಯಾಗದಿದ್ದರೇನು?.. ನಾನು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ತೃಪ್ತಳಾಗಿದ್ದೇನೆʼ

ಬಾಲಿವುಡ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೋರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಗೀತಾ ಕಪೂರ್ ಅವರ ವಿವಾಹದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. 52 ವರ್ಷದ ಗೀತಾ ಇನ್ನೂ ಒಂಟಿ. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ ನಂತರವೂ, ಗೀತಾ ಅವರು ಯಾವಾಗ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅವರಿಂದ ನೃತ್ಯ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರಿಗೆ 'ಗೀತಾ ಮಾ' ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೋರಿಯೋಗ್ರಾಫಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರುವ ಗೀತಾ, ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವಾದಗಳಿಗೂ ಕಾರಣವಾಯಿತು. "ನಾನು ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ಅಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಮದುವೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ, ಅವಳ ಜೀವನ ಅಪೂರ್ಣ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ನಾನು ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಆ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಗೀತಾ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾತನಾಡಿ.. "ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನೂ ತಿಳಿಯದೆಯೇ ಇತರರ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಊಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾರಾದರೂ ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ತುಂಬಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜನರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಕನ್ಯೆ ಅಥವಾ ಸನ್ಯಾಸಿನಿ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಎಲ್ಲರಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ತೃಪ್ತರಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನನ್ನ ಉತ್ತರ ಹೌದು. ನಾನು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ತೃಪ್ತಳಾಗಿದ್ದೇನೆ.. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮುಚ್ಚುಮರೆ ಇಲ್ಲ..ʼ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ..
ಇದಲ್ಲದೇ.. "ದೈಹಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.. ನಾನು ನನ್ನ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಹುದು.. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಆತ್ಮೀಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು. ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪಿದೆ?..ʼ ಎಂದು ಗೀತಾ ಕಪೂರ್ ಸಂದರ್ಶಕರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು..
ಇನ್ನು ಗೀತಾ ಕಪೂರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ 15 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಡಾನ್ಸ್ ಕೋರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್, ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಫರಾ ಖಾನ್ ಅವರ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರು 'ಕುಚ್ ಕುಚ್ ಹೋತಾ ಹೈ', 'ದಿಲ್ ತೋ ಪಾಗಲ್ ಹೈ', 'ಕಭಿ ಖುಷಿ ಕಭಿ ಗಮ್', 'ಮೊಹಬ್ಬತೇನ್' ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಫರಾ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.