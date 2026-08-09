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ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆಯೇ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್‌ ಗೀತು ಮೋಹನ್‌ದಾಸ್!.. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಏನಾಯ್ತು?

Toxic trailer launch event: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಇವೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್‌ ಗೀತು ಮೋಹನ್‌ದಾಸ್ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. 
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Aug 09, 2026, 12:12 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 12:12 AM IST
ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆಯೇ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್‌ ಗೀತು ಮೋಹನ್‌ದಾಸ್!.. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಏನಾಯ್ತು?

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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