Toxic trailer launch event: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' (Toxic: A Fairy Tale for Grown-Ups) ಚಿತ್ರದ ಅದ್ಧೂರಿ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ (Geetu Mohandas) ಭಾಗವಹಿಸಿ, ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ (Yash) ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಭಾವುಕರಾದರು
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗಾಂಧಿನಗರದ ಕಪಾಲಿ ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿರುವ AMB ಸಿನೆಮಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಮೆಗಾ ಈವೆಂಟ್ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಟಾಕ್ಸಿಕ್ (Toxic) ಚಿತ್ರದ ಅದ್ಧೂರಿ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಜತೆಗೆ ನಾಯಕಿಯರಾದ ನಯನತಾರಾ, ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ಹುಮಾ ಖುರೇಶಿ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಮತ್ತು ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಡೀ ಚಿತ್ರತಂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿತ್ತು.
ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಭಾವುಕ ಮಾತುಗಳು
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಲೇಡಿ ಬಾಸ್ ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ತನ್ನನ್ನು ಯಾರೂ ನಂಬದೇ ಇದ್ದ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ತನ್ನನ್ನು ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಕನಸನ್ನು ನಂಬಿ, ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟು, ಯಶ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಯಶ್ ಒಂದು ಭಾವನೆ
ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ನಾನು ಯಶ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನನ್ನೂ ಹೇಳಲು ಎಂದಿಗೂ ಸಿದ್ದನಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾನು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ, ಯಶ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಯಶ್ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಅದು ತುಂಬಾ ಆಳವಾದ ಭಾವನೆ ಎಂದು ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಭಾವುಕರಾದರು.
ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಲೇಡಿ ಬಾಸ್ ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ನಗು ನಗುತ್ತ ಮಾತನಾಡುತ್ತಲೇ ಕಣ್ಣೀರಾಕಿದ್ದು, ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಜೋಶ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಮೌನಕ್ಕೆ ಜಾರುವಂತೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಹೆಮ್ಮೆಯ ನಟ ಯಶ್ ಅವರು ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಯಶ್ ಹಾಗೂ ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಕಂಡು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತ ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಯನ ತಾರ ಕೂಡ ಯಶ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತುಂಗಕಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ರಾಕಿ ಭಾಯ್ ಏರಲ್ಲಿ ಎಂದು ಶುಭಹಾರೈಸಿ, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆದ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಇತ್ತ ತಬಾಯಿ ಹಾಟ್ ಲುಕ್ ಬೆಡಗಿ ಕಿಯಾರ ಕೂಡ ಕನ್ನಡಲ್ಲೇ ಮಾತು ಶುರು ಮಾಡಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಗೆದ್ದರು.
ಇನ್ನೂ ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಹಾಗೂ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರವು ಆಗಸ್ಟ್ 26, 2026 ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.