  • ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮೋಸಾ ತಿಂದ್ರೆ ಬಿಳುತ್ತೆ ಪೈನ್‌! ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಾರಿ ಕಟ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ದಂಡ

ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮೋಸಾ ತಿಂದ್ರೆ ಬಿಳುತ್ತೆ ಪೈನ್‌! ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಾರಿ ಕಟ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ದಂಡ

General Knowledge : ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ ಇತಿಹಾಸ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೂ ಅವುಗಳ ಉತ್ತರ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಬನ್ನಿ ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯೋಣ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Nov 1, 2025, 12:29 PM IST

ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮೋಸಾ ತಿಂದ್ರೆ ಬಿಳುತ್ತೆ ಪೈನ್‌! ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಾರಿ ಕಟ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ದಂಡ

GK Questions : ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜೆಗೂ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ತಿಳಿದಿರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿನ ಆಗು ಹೋಗುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಇದೀಗ ನಿಮಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳಿವೆ.. ಬನ್ನಿ ಓದೋಣ..

1) ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಗಂಗೆ ಎಂದು ಯಾವ ನದಿಯನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ?
ಕಾವೇರಿ ನದಿಯನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಗಂಗೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

2) ಭಾರತದ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾವಣನ ದೇವಾಲಯವಿದೆ?
ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾವಣ ದೇವಾಲಯವಿದೆ.

3) ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು?
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಿನಕ್ಕೆ 8 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು.

4) ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಹಾ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ದೇಶಗಳು ಯಾವುವು?
ಅಸ್ಸಾಂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಹಾ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ.

5) ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ರಕ್ತವಿದೆ?
ಹಲ್ಲಿಯ ರಕ್ತ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿದೆ.

6) ಕಪ್ಪು ಸೇಬು ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ?
ಕಪ್ಪು ಸೇಬುಗಳು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.

7) ಯಾವ ಮರವು ಹೆಚ್ಚು ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ?
ಪೀಪಲ್ ಮರವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

8) ಮನುಷ್ಯ ಮೊದಲು ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಯ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿದನು?
ಮಾನವರು ಮೊದಲು ಕುರಿ ಹಾಲು ಕುಡಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

9) ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶಾಂತಿಯುತ ದೇಶ ಯಾವುದು?
ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶಾಂತಿಯುತ ದೇಶ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

10) ಯಾವ ದೇಶ ಸಮೋಸಾಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಏಕೆ?
ಆಫ್ರಿಕನ್ ದೇಶವಾದ ಸೊಮಾಲಿಯಾ ಸಮೋಸಾ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ತಯಾರಿಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. ಸೊಮಾಲಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಗುಂಪುಗಳು ಸಮೋಸಾ ತ್ರಿಕೋನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಮುದಾಯದ ಪವಿತ್ರ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮೋಸಾವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಯಿತು.

