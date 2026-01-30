English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಗಿಚ್ಚಿ ಗಿಲಿಗಿಲಿ! ಮನರಂಜನೆಯ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರಂಭ

ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಗಿಚ್ಚಿ ಗಿಲಿಗಿಲಿ! ಮನರಂಜನೆಯ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರಂಭ

Gicchi Giligili Juniors : ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಗೆಯ ಹಬ್ಬ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ ‘ಗಿಚ್ಚಿ ಗಿಲಿಗಿಲಿ’ ಈಗ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೂ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಈ ಶೋ ಜನವರಿ 31ರಿಂದ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Jan 30, 2026, 05:33 PM IST
  • ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಸಾಧುಕೋಕಿಲ, ಸೃಜನ್ ಲೋಕೇಶ್ ಮತ್ತು ಶ್ರುತಿ ಅವರು ಮುಂದುವರಿಯಲಿದ್ದಾರೆ.
  • ಪಟಪಟ ಅಂತ ಮಾತಾಡುವ ಪಟಾಕಿ ಅನುಪಮಾ ಗೌಡ ಈ ಶೋನ ನಿರೂಪಕಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ

Trending Photos

penguins Love: ಪೆಂಗ್ವಿನ್‌ಗಳು ಪ್ರೊಪೋಸ್ ಮಾಡಲು ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಪೆಂಗ್ವಿನ್‌ ಪ್ರೇಮ ಕಥೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಚ್ಚರಿ ಪಡೋದಂತು ಗ್ಯಾರಂಟಿ!
camera icon8
PenguinLove
penguins Love: ಪೆಂಗ್ವಿನ್‌ಗಳು ಪ್ರೊಪೋಸ್ ಮಾಡಲು ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಪೆಂಗ್ವಿನ್‌ ಪ್ರೇಮ ಕಥೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಚ್ಚರಿ ಪಡೋದಂತು ಗ್ಯಾರಂಟಿ!
ಪೆಗ್‌ ಮೇಲೆ ಪೆಗ್‌ ಹಾಕುವ ಎಣ್ಣೆ ಪ್ರಿಯರೇ..! ದೇಹದ ಮೇಲ್ಬಾಗ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ.. ಒಳಗಿನ ಅಂಗಾಗಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೆ..?
camera icon5
alcohol
ಪೆಗ್‌ ಮೇಲೆ ಪೆಗ್‌ ಹಾಕುವ ಎಣ್ಣೆ ಪ್ರಿಯರೇ..! ದೇಹದ ಮೇಲ್ಬಾಗ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ.. ಒಳಗಿನ ಅಂಗಾಗಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೆ..?
Shocking: 24 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗಡ್ಡ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡ ಯುವಕ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆಗಿದಾದ್ರು ಏನು?
camera icon6
Man Died After Beard Transplant
Shocking: 24 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗಡ್ಡ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡ ಯುವಕ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆಗಿದಾದ್ರು ಏನು?
ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಾ ಅನ್ನೋ ಮಾತಿಲ್ಲ..! ಟಾಪ್ 5 ತಾಣಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ
camera icon5
Lovers Day
ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಾ ಅನ್ನೋ ಮಾತಿಲ್ಲ..! ಟಾಪ್ 5 ತಾಣಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ
ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಗಿಚ್ಚಿ ಗಿಲಿಗಿಲಿ! ಮನರಂಜನೆಯ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರಂಭ

Gicchi Giligili Juniors : ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ‘ಗಿಚ್ಚಿ ಗಿಲಿಗಿಲಿ’ ಮೂರು ಯಶಸ್ವಿ ಸೀಸನ್‌ಗಳ ಬಳಿಕ ಈಗ ‘ಗಿಚ್ಚಿ ಗಿಲಿಗಿಲಿ – ಜೂನಿಯರ್ಸ್’ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮರಳಿ ಬಂದಿದೆ. 5 ರಿಂದ 10 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳು ಹಿರಿಯ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಗು ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಈ ಬಾರಿ ಮಕ್ಕಳ ಮುಗ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರ ಅನುಭವದ ಸಮ್ಮಿಲನವೇ ಶೋನ ವಿಶೇಷತೆ. ವೃತ್ತಿಪರ ನಟರಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹಜ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕಿಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಲಿದ್ದು, ಅನುಭವಿ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ಇವರಿಗೆ ಮಂಟರ್‌ಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಹಾಸ್ಯದ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಶೋದಲ್ಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮದುವೆ ಗಾಸಿಪ್‌ ನಡುವೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ-ವಿಜಯ್‌ ದೇವರಕೊಂಡ!

ವಿಭಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತ ಬಂದಿರುವ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿ, ‘ನನ್ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್’, ‘ರಾಜ ರಾಣಿ’, ‘ಮಜಾ ಟಾಕೀಸ್’ ಮೊದಲಾದ ಟಾಪ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಶೋಗಳ ಸಾಲಿಗೆ ಇದೀಗ ‘ಗಿಚ್ಚಿ ಗಿಲಿಗಿಲಿ ಜೂನಿಯರ್ಸ್’ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜನವರಿ 31ರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ.

ಈ ಸಲವೂ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಸಾಧುಕೋಕಿಲ, ಸೃಜನ್ ಲೋಕೇಶ್ ಮತ್ತು ಶ್ರುತಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಪಟಪಟ ಅಂತ ಮಾತಾಡುವ ಪಟಾಕಿ ಅನುಪಮಾ ಗೌಡ ಈ ಶೋನ ನಿರೂಪಕಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನಡೆದ ಆಡಿಷನ್ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯಂತ ಚುರುಕಾದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಹಣವೆಷ್ಟು? ವಿನ್ನರ್‌ನಿಂದಲೇ ಹೊರಬಿತ್ತು ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ

‘ನಿನಗಾಗಿ’ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ಮನೆಮಾತಾಗಿದ್ದ 7 ವರ್ಷದ ಸಿರಿಸಿಂಚನ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಕ್ಷಯ್ ರವಿತೇಜ್, ಚಿರುಶ್ ಆದಿತ್ಯ, ಗೌಶಿಕ ಗೌಡ, ಏಕಾಂತ್ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಮಲಗುಂದ, ಪಲ್ಲವಿ, ಆತ್ಮಿ ಗೌಡ, ಪ್ರಗ್ಯ, ಅದ್ವಿಕಾ ಬಾಕಿಲ, ಮೋಹಕ್ ಗೌಡ, ವಿಹಾನ್ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾದೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಶೋನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

 

Gicchi Giligili Juniorscolors kannadaComedy ShowKids Reality ShowKannada TV Shows

Trending News