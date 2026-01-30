ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಗಿಚ್ಚಿ ಗಿಲಿಗಿಲಿ! ಮನರಂಜನೆಯ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರಂಭ

Gicchi Giligili Juniors : ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ‘ಗಿಚ್ಚಿ ಗಿಲಿಗಿಲಿ’ ಮೂರು ಯಶಸ್ವಿ ಸೀಸನ್ಗಳ ಬಳಿಕ ಈಗ ‘ಗಿಚ್ಚಿ ಗಿಲಿಗಿಲಿ – ಜೂನಿಯರ್ಸ್’ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮರಳಿ ಬಂದಿದೆ. 5 ರಿಂದ 10 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳು ಹಿರಿಯ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಗು ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಾರಿ ಮಕ್ಕಳ ಮುಗ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರ ಅನುಭವದ ಸಮ್ಮಿಲನವೇ ಶೋನ ವಿಶೇಷತೆ. ವೃತ್ತಿಪರ ನಟರಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹಜ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕಿಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಲಿದ್ದು, ಅನುಭವಿ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ಇವರಿಗೆ ಮಂಟರ್ಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಹಾಸ್ಯದ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಶೋದಲ್ಲಿದೆ.
ವಿಭಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತ ಬಂದಿರುವ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿ, ‘ನನ್ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್’, ‘ರಾಜ ರಾಣಿ’, ‘ಮಜಾ ಟಾಕೀಸ್’ ಮೊದಲಾದ ಟಾಪ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಶೋಗಳ ಸಾಲಿಗೆ ಇದೀಗ ‘ಗಿಚ್ಚಿ ಗಿಲಿಗಿಲಿ ಜೂನಿಯರ್ಸ್’ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜನವರಿ 31ರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ.
ಈ ಸಲವೂ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಸಾಧುಕೋಕಿಲ, ಸೃಜನ್ ಲೋಕೇಶ್ ಮತ್ತು ಶ್ರುತಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಪಟಪಟ ಅಂತ ಮಾತಾಡುವ ಪಟಾಕಿ ಅನುಪಮಾ ಗೌಡ ಈ ಶೋನ ನಿರೂಪಕಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನಡೆದ ಆಡಿಷನ್ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯಂತ ಚುರುಕಾದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
‘ನಿನಗಾಗಿ’ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ಮನೆಮಾತಾಗಿದ್ದ 7 ವರ್ಷದ ಸಿರಿಸಿಂಚನ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಕ್ಷಯ್ ರವಿತೇಜ್, ಚಿರುಶ್ ಆದಿತ್ಯ, ಗೌಶಿಕ ಗೌಡ, ಏಕಾಂತ್ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಮಲಗುಂದ, ಪಲ್ಲವಿ, ಆತ್ಮಿ ಗೌಡ, ಪ್ರಗ್ಯ, ಅದ್ವಿಕಾ ಬಾಕಿಲ, ಮೋಹಕ್ ಗೌಡ, ವಿಹಾನ್ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾದೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಶೋನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.