Giligili juniors winners prize amount: ಗಿಚ್ಚಿ ಗಿಲಿಗಿಲಿ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ಸ್ ವಿನ್ನರ್ ಗೆದ್ದ ಹಣ ಎಷ್ಟು ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಓದಿ.
Giligili juniors winners prize amount: ಗಿಚ್ಚಿ ಗಿಲಿಗಿಲಿ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ಸ್ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸೀನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮನಾಸಾ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜ್ಯೂನಿಯರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಲ ಪ್ರತಿಭೆ ಪ್ರಗ್ಯಾ ವಿನ್ನರ್ ಆಗಿ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ..
ಗಿಚ್ಚಿ-ಗಿಲಿಗಿಲಿ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ಸ್ 18ವಾರಗಳ ಕಾಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡಿದೆ. ನಟ ಸೃಜನ್ ಲೋಕೇಶ್, ನಟಿ ಶೃತಿ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೂ ಸಾಧುಕೋಕಿಲ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜಡ್ಜರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅನುಪಮಾ ಗೌಡ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.ಆದರೆ ಅನುಪಮಾ ಅವರ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತ ಗಿಚ್ಚಿ-ಗಿಲಿಗಿಲಿ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆಯನ್ನು ಸುಷ್ಮಾ ರಾವ್ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಇನ್ನೂ ಗಿಚ್ಚಿ-ಗಿಲಿಗಿಲಿ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ಸ್ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ತರುಣ್ ಸುಧೀರ್ ಆಗಿಮಿಸಿದರು. ಗಿಚ್ಚಿ-ಗಿಲಿಗಿಲಿ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ಸ್ನ ಪ್ರತಿ ಮಗುವಿಗೂ ಮೂಮೆಂಟೋ (Momento) ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದರು
ಗಿಚ್ಚಿ-ಗಿಲಿಗಿಲಿ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ ವೇದಿಕೆ ಸಖತ್ ಮನರಂಜನೆ ಮೂಲಕ ವೀಕ್ಷಕರ ಗಮಸೆಳೆಯಿತು.ಗಿಚ್ಚಿ-ಗಿಲಿಗಿಲಿ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಲಾವಿದರು ಹಾಗೂ ಪುಟಾಣಿಗಳು ಸಖತ್ ಕಲರ್ ಫುಲ್ ಆಗಿ ರೆಡಿ ಆಗಿ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನ ರಂಜಿಸಿರು.
ಗಿಚ್ಚಿ-ಗಿಲಿಗಿಲಿ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ಸ್ ವಿನ್ನರ್ಗೆ ಹಣ ಎಷ್ಟು?
ಬಾಲನಟಿ ಪ್ರಗ್ಯಾ ಗಿಚ್ಚಿ-ಗಿಲಿಗಿಲಿ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ಸ್ ವಿನ್ನರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸೀನಿಯರ್ ಚಿಲ್ಲರ್ ಮಂಜು ಮೆಂಟರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇವರಿಗೆ ವಾಹಿನಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಗೆಲುವಿನ ಗೆಲುವಿನ ಬೆಲ್ಟ್ ಕೊಡಲಾಯಿತು. ಮತ್ತು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ 5ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.. ಇನ್ನು, ಗಿಚ್ಚಿ ಗಿಲಿಗಿಲಿ ಸೀನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದ ಮಾನಸ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕೂಡ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೂ 5ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಸದ್ಯ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಗಿಚ್ಚಿ-ಗಿಲಿಗಿಲಿ ಹಾಸ್ಯ ಶೋನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಕಲಾವಿದೆ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದು, ನಟಿ ಮಾನಸಾ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಈ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕುರಿತು ನಟಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಕಷ್ಟ ದಿನಗಳನ್ನ ನೆನೆದು ಭಾವುಕರಾದರು. ಅದೇ ವೇಳೆ ಶಿವು ಅವರನ್ನ ಲಕ್ಕಿ ಚಾರ್ಮ್ ಎಂದು ಪತಿಯನ್ನ ಹಾಡಿಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡದ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿ ಹತ್ತು ವರುಷ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನಮಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಗಂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ವೇಳೆ ಗೆಳೆಯನ ಜೊತೆ