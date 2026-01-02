English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Bigg boss kannada season12: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸಸ್‌ 12 ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟ ತಲುಪಲಿದೆ.. ಸ್ಫರ್ಧಿಗಳು ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಈ ಬಾರಿ ಟ್ರೋಫಿ ತಮ್ಮದಾಗಲೇ ಬೇಕು ಅಂತಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಸರತ್ತು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಹಾಗೂ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ನಡುವೆ ಬಿಗ್‌ ಫೈಟ್‌ ನಡೆದಿದೆ..   

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Jan 2, 2026, 04:32 PM IST
  • ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಹಾಗೂ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ನಡುವೆ ಕಿತ್ತಾಟ
  • ದೊಡ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರಾಮಾ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ

ಗಿಲ್ಲಿ V/S ಅಶ್ವಿನಿಗೌಡ ಬಿಗ್‌ ಫೈಟ್‌..ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೆರಳಿ ಕೆಂಡವಾಗಿದ್ಯಾಕೆ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ

ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ರಣರಂಗದ ಅಖಾಡವಾಗಿ ಏರ್ಟಡುತ್ತಿದೆ..ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸೀಸನ್‌ 12ರ ಸೆನ್ಸ್‌ಷೇಶನಲ್‌ ಆಗಿರುವ ಅಶ್ವಿನಿಗೌಡ ಯಾರೊಂದಿಗಾದ್ರು ಕಿರಿಕ್‌ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ.ಈ ಬಾರೀ ಮನರಂಜನೆ ಕಿಂಗ್‌ ಗಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಆದ ನಂತ್ರ ಬಾರೀ ಕಿರಿಕ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..ಈ ವಾರ ಆರಂಭವಾದಗಿನಿಂದಲೂ ಗಿಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅಶ್ವಿನಿಗೌಡ ನಡುವೆ ಕಿತ್ತಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಲೆ ಬಂದಿದೆ..ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಹಾವು ಮುಂಗೂಸಿಯಂತೆ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಆರಂಭವಾಗಿನಿಂದಲೂ ಕಚ್ಚಾಡುತ್ತಲೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ..

ಹೌದು..ಇನ್ನು, ವಿಶೇಷ ಏನಾಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಚಮಕ್‌ ತಂದು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ..ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಅಶ್ವಿನಿಯೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿ ಮಾಡಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್‌ ಟಾಸ್ಕ್‌ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ..ಈ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಯುತ್ತಲೆ ಬರುತ್ತಿದೆ..ಇದೀಗ ಈ ವಾರ ಯಾರು ಉತ್ತಮ? ಯಾರು ಕಳಪೆ ಎಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅಶ್ವಿನಿಗೌಡ ನಡುವೆ ಗಲಾಟೆ ನಡೆದಿದೆ..ಇದುವರೆಗೆ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಕಾಮಿಡಿ ಮೂಲಕ ಮನರಂಜನೆ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಕರುನಾಡಿನ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ..ಇದೀಗ ಕಲರ್ಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಬಿಟ್ಟ ಪ್ರೊಮೋದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಹಾಗೂ ಗಿಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತಾಟ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿದೆ.ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ..

