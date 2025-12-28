English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ನಾರ್ಮಲ್‌ ಕೆಲಸದಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದ ಹಾದಿ ಸುಲಭವಿರಲಿಲ್ಲ..!ಮಾತಿನ ಮಲ್ಲನ ಆ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳು ಹೇಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ?

Gilli nata bigg boss journey : ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ  ಸೀಸನ್‌ 12ರ ಮಾತಿನ ಮಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿರುವ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ಸಿನಿ ಜರ್ನಿ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಿರಲಿಲ್ಲ..ಸೆಟ್‌ಬಾಯ್‌ ಕೆಲಸದಿಂದ ಜನಮೆಚ್ಚಿದ ನಾಯಕ ಆಗಿದ್ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Dec 28, 2025, 06:01 PM IST
  • ಸೆಟ್​ಬಾಯ್​ ಕೆಲ್ಸದಿಂದ, ಕಲಾ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೇಗೆ?
  • ಸೆಟ್​ ಬಾಯ್​ ಆಗಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್​ ಆದ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ
  • ಬಣ್ಣದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕನಸುಗಳನ್ನ ಹೊತ್ತು ಮಹಾನಗರ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ ಗಿಲ್ಲಿ

Gilli nata bigg boss journey  : ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 12ರಲ್ಲಿ ಮಾತಿನ ಮಲ್ಲ ಗಿಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾ ಹೇಳಿ ಚಿಕ್ಕವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ..ತಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಶೈಲಿಯಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಕಲಾ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ..ಬಿಗ್​ಬಾಸ್​ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಎಂಟರ್​ಟೈನ್​ಮೆಂಟ್​ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಗಿಲ್ಲಿ..ಈ ಸ್ಟೇಜ್​ಗೆ ಬರೋಕೆ ಪಟ್ಟ ಕಷ್ಟ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೀಗ ಗಿಲ್ಲಿಯ ಕಷ್ಟದ ದಿನವನ್ನು ಮರೆತು ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಗಿಸುತ್ತಾ ತಮಗೆ ಯಾವುದೇ ನೋವುಗಳು ಇಲ್ಲಾ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.. 
 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್‌ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರ ಬಂದ್ರಾ ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ..ಅವರೆ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಇದೇನಿದು ಹೊಸ ಬ್ಯುಸ್‌ನೆಸ್​? ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್​ ಓಪನಿಂಗ್​!

ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಅವರು 1996 ರಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದಾರೆ..ಗಿಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೆ ಇದೆ ಅವ್ರೆ  ಕುಳ್ಳಯ್ಯ ತಾಯಿ ಸವಿತಾ. ಇವರಿಗೆ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಪೈಕಿ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ  ಕೊನೆಯ ಒಬ್ಬಮಗನಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಈ ಗಿಲ್ಲಿ ಅವರು  ಊರಲ್ಲಿ ಮಾಮೂಲಿ ಕೃಷಿಕ ಕುಟುಂಬದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ.. ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿದಿದೆ..ಬಣ್ಣದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕನಸುಗಳನ್ನ ಹೊತ್ತು ಮಹಾನಗರ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ..ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕನಸುಕಂಡು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದವರ ಜೀವನ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಿರೋದಿಲ್ಲ..ಹಾಗೇಯೆ ಗಿಲ್ಲಿಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಜೀವನ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಗಿಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ​​ ಡೈರೆಕ್ಟರ್​ ಆಗಿ.. ಆನಂತರ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಸಿಕ್ತಿರಲಿಲ್ಲ..ಎಲ್ಲರೂ ದುಡಿಯುವುದೇ ಸಂಬಳಕ್ಕಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಬಳನೇ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಟ್​ ಬಾಯ್​ ಆಗಿ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದೇ ಸೆಟ್​ ಕೆಲ್ಸವನ್ನ ಕೆಲ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನ ತೋರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

ಬದಲಾವಣೆ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಟ್‌ ಬಾಯ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಸಂಪಾದಿಸಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ್ ಇಡೀ ಕರುನಾಡಿಗೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ..ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗಿಲ್ಲಿ ತಂದೆಗೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾರಂಗಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲಾ.. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿಯ ಆಟದ ವೈಖರಿ ಕಂಡು ತಂದೆಯೇ ಗಿಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್‌ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 

ಈಗ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ನಿಂದ ಮಂಡ್ಯದ ಜನ ನಮ್​ ಹುಡುಗ ಅಂತ ಅಪ್ಪಿದ್ರು. ಈಗ ಇಡೀ ಕರುನಾಡೇ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಅಂತಿದೆ.ಪೋಸ್ಟರ್​ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹೂವಿನಹಾರ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೈ ಗಿಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೂಗಾಡ್ತಿದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಗಿಲ್ಲಿಯ ಹವಾ ಆಂಧ್ರದ ಕಡೆಯೂ ಬೀಸಿದೆ. ಪ್ರತಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗೂ ಗಿಲ್ಲಿಯನ್ನ ಕರೆಸ್ತಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಜೋಡಿ ನಂ1 ಅನ್ನೊ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕಾಮಿಡಿಗೆ.. ಇಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಲ.. ನೆರೆ ರಾಜ್ಯದ ಹಿರಿಯರು, ಮಕ್ಳು ಬಿದ್ದು ಬಿದ್ದು ನಕ್ಕಿದ್ರು.ಗ್​ಬಾಸ್​ ಸೀಸನ್​ 12ನಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಈ ಸೀಸನ್​ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಚ್ಯುರಲ್ಲಾಗಿ ಇದ್ದು ಪಂಚ್​ಗಳಿಂದ, ತನ್ನ ಆಟದ ವೈಖರಿಯಿಂದ ಗಿಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ 12ರ ಟ್ರೋಫಿ ಗಿಲ್ಲಿಕಯೇ ಗೆಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: BIGG BOSS 12ಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಕ್ರಶ್​ ಮೆಟರಿಯಲ್ ​ಸೂರಜ್​ ಸಿಂಗ್​ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಔಟ್‌..!

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

