  • Gilli nata: ಕೋಟಿ ಕೋಟಿಗೆ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಜಮೀನು ಖರೀದಿಸಿದ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ..ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ?

BBK 12 Winner Gilli Nata: ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ ಶುರುವಾಗಿದೆ..ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ಮುಗಿಯುತಿದ್ದಂತೆ ಕಂಡ ಕನಸ್ಸನೆಲ್ಲಾ ಈಡೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದು ಕೋಟಿಗೆ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಜಮೀನು ಖರೀದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ..

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Feb 3, 2026, 11:13 AM IST
Gilli nata: ಗಿಲ್ಲಿನಟ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ ಹಾಕುವ ಮುದುಕಿಯವರೆಗೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇವರೆ ಅಂತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ..ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿ ಈಗ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಕಂಡ ಕಷ್ಟ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ.. ಸದ್ಯಗಿಲ್ಲಿ ನಟನಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಂಡ ಕನಸು ಈಡೇರಿದೆ..ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನೂ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ..ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಮತಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಗಿಲ್ಲಿನೆ ಗೆಲ್ಬೇಕು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದರು.ಇಡೀ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸೀಸನ್‌ನ ರಂಜಿಸಿದ ಮಾಲಿನ ಮಲ್ಲ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಭರ್ಜರಿ ಬಹುಮಾನ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಅದರಂತೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಗಿಲ್ಲಿನಟನಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಉತ್ತಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್‌ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಅವರ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ವಿನ್ನರ್‌ ಅಗಿ ಹೊರಬಂದ ಬಳಿಕ ಲಕ್‌ ಚೇಂಜ್‌ ಆಗಿದೆ..

ಹೌದು..ಕೇವಲ 10ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. 10ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು ಈಗ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವಷ್ಟು ಗಿಲ್ಲಿ ಅವರು ಜನರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.. ಜಸ್ಟ್‌  ಚಡ್ಡಿ ಬನಿಯಾನ್‌ ಮೂಲಕ ಸಿಂಪಲ್‌ ಮ್ಯಾನ್‌ ಆಗಿ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಂಜಿಸಿ ಇದೀಗ ಹೊರಗಡೆ ದೊಡ್ಡ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗ್ತಿದೆ..ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ನ ವಿನ್ನರ್ ಆಗಿ ಹೊರಬಂದ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಣವಾಗಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಲಭಿಸಿದೆ..ಇದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಜಾಹೀರಾತು ಸ್ಟೇಜ್‌ ಶೋಗಳು, ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರಚಾರಗಳಿಂದಲೂ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕಾರು ಪಡೆದು ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಿದ್ದರು ಆದ್ರೀಗ ಗಿಲ್ಲಿ ಲಕ್ಕು ಫುಲ್‌ ಚೇಂಜ್‌ ಆಗಿದೆ..ಅದ್ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಮೀನು ಸೇರಿದಂತೆ ಸ್ವಂತ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ..ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರಚಾರಗಳಿಂದಲೂ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಆದಾಯ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದು ಆದಾಯ ಡಬಲ್‌ ಆಗಿದೆ. 

ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಅವರು ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದು ತಮ್ಮದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಜನರ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗೆಲ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ..ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬಳಗ ಹೊಂದಿರುವ ಏಕೈಕ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ವಿನ್ನರ್‌ ಅಂದರೆ ಅವರೇ ಒನ್‌ ಅಂಡ್‌ ಓನ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ. ಈ ಅಭಿಮಾನ ಪ್ರೀತಿಯೊಂದಿಗೆ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಹಾಗೂ ಆದಾಯದಲ್ಲೂ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಿದೆ..ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಹರಿದಾಡ್ತಿದೆ ಅದೇನಾಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗಿಲ್ಲಿ ತೋಟವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ. ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಜಮೀನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಖರೀಸಿದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತನೂ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಸದ್ಯ ಗಿಲ್ಲಿ ಅವರ ಇದು ಅವರ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.

ರೈತನ ಮಗ ಆಗಿ ಕೋಟಿಗೆ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಜಮೀನು ಖರೀದಿಸಿ ಸುದ್ದಿ ಎಷ್ಟು ನಿಜವೂ ಸುಳ್ಳೋ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ..ಒಂದು ವೇಳೆ  ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡ್ತಿರುವ ಸುದ್ದಿ ಸತ್ಯವಾದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಂತರ ಗಿಲ್ಲಿಯ ಫ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹಣಗಳಿಸಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಲಿ ಅಂತಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿ ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

