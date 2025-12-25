English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಗಿಲ್ಲಿ Bigg Boss ಹೊಸ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌..! ಕೊನೆಗೂ ಈಡೇರಿತು ಬಹುದಿನದ ಕನಸು

ಗಿಲ್ಲಿ Bigg Boss ಹೊಸ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌..! ಕೊನೆಗೂ ಈಡೇರಿತು ಬಹುದಿನದ ಕನಸು

BBK 12 updates : ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಕುಟುಂಬ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕೆಲ ಕಾಲ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಕುಳಿತು ಪೋಷಕರು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಉಳಿದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೂ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಮುಂದಿನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಯಾರು ಎನ್ನುವ ನಿರ್ಧಾರ ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಬಿದ್ದ ವೋಟ್‌ ಎಷ್ಟು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 25, 2025, 06:46 PM IST
    • ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 12 ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ.
    • ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಕುಟುಂಬ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.
    • ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಯಾರಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Trending Photos

ಚಿನ್ನ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಶಾಕ್‌ ಮೇಲೆ ಶಾಕ್‌.. ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಜಿಗಿತ, ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು?
camera icon5
ಚಿನ್ನ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಶಾಕ್‌ ಮೇಲೆ ಶಾಕ್‌.. ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಜಿಗಿತ, ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು?
ಶುಕ್ರನಿಂದ ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಡಬಲ್‌ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌..
camera icon11
malavya rajyog effects 2025
ಶುಕ್ರನಿಂದ ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಡಬಲ್‌ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌..
ಜಿಮ್‌ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ.. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಇವುಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲೇಬೇಕು!
camera icon5
ಜಿಮ್‌ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ.. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಇವುಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲೇಬೇಕು!
ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಜೊತೆಗಿನ ಡೇಟಿಂಗ್‌ ಏನಾಯಿತು.. ಬ್ಯೂಟಿ ಮೃಣಾಲ್‌ ಠಾಕೂರ್‌ ಹೋಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿಗೆ? ‌
camera icon5
ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಜೊತೆಗಿನ ಡೇಟಿಂಗ್‌ ಏನಾಯಿತು.. ಬ್ಯೂಟಿ ಮೃಣಾಲ್‌ ಠಾಕೂರ್‌ ಹೋಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿಗೆ? ‌
ಗಿಲ್ಲಿ Bigg Boss ಹೊಸ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌..! ಕೊನೆಗೂ ಈಡೇರಿತು ಬಹುದಿನದ ಕನಸು

Bigg Boss Gilli Nata : ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 12 ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವೀಕ್‌ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಕುಟುಂಬ ದೊಡ್ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತನಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಇದರ ನಡುವೆ ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಯಾರಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಹೌದು.. ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಫಿನಾಲೆ ಹಂತ ತಲುಪಲು ದಿನಗಣನೇ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ವಾರ ಪೂರ್ತಿ ಟಾಸ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಗಳವಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಸಂತಸ ಮೂಡುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮನೆಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್‌ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಮನೆ ಮಂದಿಗೆ ಶಾಕ್‌ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗೌತಮ್ - ಭೂಮಿಕಾ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮೋಡ ಕರಗಿ‌ ಮಳೆಯಾಗೋ ಹೊತ್ತು! ಜೆಡಿಯಿಂದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಾದಿದೆ ಆಪತ್ತು.

ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಕಾವ್ಯ, ಗಿಲ್ಲಿ, ಧನುಷ್, ಅಶ್ವಿನಿ, ಸೂರಜ್‌, ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಟುಂಬ ಭೇಟಿ ನೀಡಿತು. ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಕೆಲ ಕಾಲ ಕುಳಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಬಿಗ್‌ ಹೌಸ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ತಾವು ಗಿಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಧನುಷ್ ಗೌಡ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದರು.

ಇನ್ನು ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಲು ಬಂದ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಟಾಸ್ಕ್‌ ಸಹ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಯಾರಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಅವರೇ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಬಹುತೇಕ ಜನರು ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಸ್ಪರ್ಧಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. ಇದರ ನಡುವೆ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವೋಟ್‌ಗಳು ಬಿದ್ದಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮದುವೆಯಿಲ್ಲದೇ ಹಿರಿಯ ನಟನಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ನಟಿ! ಆದ್ರೆ ಆಗಿದ್ದು..

ಹೌದು.. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕಾರ, ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಧನುಷ್‌ ಅಮ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ಯಾರೂ ವೋಟ್‌ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಸಸ್ಪೆಸ್ಸ್‌ ಇದ್ದು, ಸಂಪೂರ್ಣ ವೋಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ 4 ವೋಟ್‌ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಗಿಲ್ಲಿ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ..

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Gilli NataGillibbk gilliBigg Boss Gillibigg boss gilli nata

Trending News