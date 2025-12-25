ಗಿಲ್ಲಿ Bigg Boss ಹೊಸ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌..! ಕೊನೆಗೂ ಈಡೇರಿತು ಬಹುದಿನದ ಕನಸು

Bigg Boss Gilli Nata : ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವೀಕ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಕುಟುಂಬ ದೊಡ್ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತನಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಇದರ ನಡುವೆ ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಯಾರಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..
ಹೌದು.. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಫಿನಾಲೆ ಹಂತ ತಲುಪಲು ದಿನಗಣನೇ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ವಾರ ಪೂರ್ತಿ ಟಾಸ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಜಗಳವಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಸಂತಸ ಮೂಡುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮನೆಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಮನೆ ಮಂದಿಗೆ ಶಾಕ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಕಾವ್ಯ, ಗಿಲ್ಲಿ, ಧನುಷ್, ಅಶ್ವಿನಿ, ಸೂರಜ್, ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಟುಂಬ ಭೇಟಿ ನೀಡಿತು. ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಕೆಲ ಕಾಲ ಕುಳಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಬಿಗ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ತಾವು ಗಿಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಧನುಷ್ ಗೌಡ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದರು.
ಇನ್ನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಲು ಬಂದ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಸಹ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಯಾರಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಅವರೇ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಬಹುತೇಕ ಜನರು ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಸ್ಪರ್ಧಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. ಇದರ ನಡುವೆ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವೋಟ್ಗಳು ಬಿದ್ದಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ..
ಹೌದು.. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕಾರ, ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಧನುಷ್ ಅಮ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ಯಾರೂ ವೋಟ್ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಸಸ್ಪೆಸ್ಸ್ ಇದ್ದು, ಸಂಪೂರ್ಣ ವೋಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ 4 ವೋಟ್ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗಿಲ್ಲಿ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ..