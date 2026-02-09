Gilli Nata in BBK prize money : ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 12 ವಿಜೇತ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ (Gilli Nata) ಗೆದ್ದ ಹಣದಿಂದ ಜಮೀನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, 13 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಕಾರು ಸಹ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಈ ಕುರಿತು ಸ್ವತಃ ಗಿಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ದೊಡ್ಮನೆ ಸೇರಿದ್ದ ಗಿಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೆಯಾದ ನಟನೆ ಮತ್ತು ಮಾತಿನ ದಾಟಿಯ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಶೋ ಮಧ್ಯಂತರದಿಂದ ಗಿಲ್ಲಿನೇ ವಿನ್ನರ್ ಎನ್ನುವ ಮಾತು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಕೇಳಿ ಬಂತು. ಕೊನೆಗೆ ಅದುವೇ ಸತ್ಯವಾಯಿತು.
ಪ್ರಸ್ತುತು ಶೋ ಗೆದ್ದಿರುವ ಗಿಲ್ಲಿ, ಸಖತ್ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಲು ಸಾಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಹಲವಾರು ಸಿನಿಮಾ ಆಫರ್ಗಳು ಸಹ ಬರುತ್ತಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಅವರ ಆಸ್ತಿಯ ಕುರಿತು ವದಂತಿಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.
ಈ ಪೈಕಿ ಜಮೀನಿ ಖರೀದಿ ವಿಚಾರವು ಒಂದು. ಇದೀಗ ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಗಿಲ್ಲಿ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನಿಂದ ಬಂದ ಹಣದಿಂದ ನಾನು ಜಮೀನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗ ಜಮೀನು ತಗೊಂಡೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇದು ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದರು.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನಿಂದ ಇನ್ನೂ ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದ್ದು, ಅದೇಲ್ಲಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹಣ ನನ್ನ ಕೈ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಜಮೀನನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗಿಲ್ಲಿ ನಟರಾಜ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.