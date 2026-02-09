English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Gilli Nata on land purchase : ಗಿಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ವಿನ್ನರ್‌ ಆದಾಗಿನಿಂದ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಕಾರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ನಟರಾಜ ಬಡವ ಅಲ್ಲ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೇ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಕಾರು ಇದೆ ಅಂತೆಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು.. ಇದೀಗ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ನಿಂದ ಬಂದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಜಮೀನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Feb 9, 2026, 07:18 PM IST
Gilli Nata in BBK prize money : ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 12 ವಿಜೇತ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ (Gilli Nata) ಗೆದ್ದ ಹಣದಿಂದ ಜಮೀನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, 13 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಕಾರು ಸಹ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಈ ಕುರಿತು ಸ್ವತಃ ಗಿಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹೌದು ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ದೊಡ್ಮನೆ ಸೇರಿದ್ದ ಗಿಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೆಯಾದ ನಟನೆ ಮತ್ತು ಮಾತಿನ ದಾಟಿಯ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಶೋ ಮಧ್ಯಂತರದಿಂದ ಗಿಲ್ಲಿನೇ ವಿನ್ನರ್‌ ಎನ್ನುವ ಮಾತು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಕೇಳಿ ಬಂತು. ಕೊನೆಗೆ ಅದುವೇ ಸತ್ಯವಾಯಿತು.

ಪ್ರಸ್ತುತು ಶೋ ಗೆದ್ದಿರುವ ಗಿಲ್ಲಿ, ಸಖತ್‌ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಲು ಸಾಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಹಲವಾರು ಸಿನಿಮಾ ಆಫರ್‌ಗಳು ಸಹ ಬರುತ್ತಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಅವರ ಆಸ್ತಿಯ ಕುರಿತು ವದಂತಿಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.

ಈ ಪೈಕಿ ಜಮೀನಿ ಖರೀದಿ ವಿಚಾರವು ಒಂದು. ಇದೀಗ ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಗಿಲ್ಲಿ, ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ನಿಂದ ಬಂದ ಹಣದಿಂದ ನಾನು ಜಮೀನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗ ಜಮೀನು ತಗೊಂಡೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇದು ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದರು.

ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್‌ನಿಂದ ಇನ್ನೂ ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದ್ದು, ಅದೇಲ್ಲಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹಣ ನನ್ನ ಕೈ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಜಮೀನನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗಿಲ್ಲಿ ನಟರಾಜ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

