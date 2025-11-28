Gilli marriage: ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಶೋ ಮೂಲಕ ಮನೆಮಾತಾಗಿರುವ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಈಗ ಜೋರಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ “ಗಿಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಯಾವಾಗ?” ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹಲವರು ಗಿಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ 12ರ ವಿನ್ನರ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶೋ ನಂತರ ಗಿಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಈ ನಡುವೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ.
ಗಿಲ್ಲಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯದ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನು ಮನರಂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗಂಭೀರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸಮಾಧಾನವೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಗಿಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಮನರಂಜನೆಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಗಿಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಅನೇಕ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾವ್ಯಾ ಶೈವ ಅವರನ್ನು ಚುಡಾಯಿಸುವ ಗಿಲ್ಲಿಯ ತಮಾಷೆಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಜನರಲ್ಲಿ “ಗಿಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ಯಾರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗ್ತಾರೆ?” ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿದೆ.
ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. “ಈಗ ಯಾವ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ 2–3 ವರ್ಷ ನಾನು ಮದುವೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ,” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲರಾಗಬೇಕು, ನಂತರವೇ ಮದುವೆ, ಮಕ್ಕಳು, ಸಂಸಾರ—ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗಿಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈಗ ಅವರ ಬಳಿ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮತ್ತು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳ ಕೆಲಸಗಳಿವೆ. ತಮ್ಮ ಕರಿಯರ್ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ಥಿರವಾದ ನಂತರವೇ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಗಿಲ್ಲಿಯ ಈ ಉತ್ತರದಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಸಿಗಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಮದುವೆ ಯಾವಾಗ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ಉಳಿದಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮೂಲಕ ಭಾರೀ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುವ ಗಿಲ್ಲಿ, ಅವರ ಭವಿಷ್ಯದ ನಿರ್ಧಾರ ಏನೇ ಆಗಿರಲಿ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಆತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.