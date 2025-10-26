ಪತಿಯ ಕನಸು ನನಸಾಗಿಸಲು ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆದ ಪತ್ನಿ.. ತನಗಾಗಿ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನೇ ಅರ್ಪಿಸಿದವಳನ್ನು ಅರಸಿಯಂತೆ ಸಾಕಲು 3 ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
gippy grewal struggle: ಬಣ್ಣದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳು ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಈ ನಟ ಉತ್ತಮ ನಿದರ್ಶನ.. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Oct 26, 2025, 04:45 PM IST
  • ಹೊಳೆಯುವ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಮೊದಲಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಅನೇಕ ನಟರು ಇದ್ದಾರೆ
  • ಆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ನಟನ ಜೀವನದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದವರು ಪತ್ನಿಯೊಬ್ಬಳೇ

gippy grewal: ಹೊಳೆಯುವ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಮೊದಲಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಅನೇಕ ನಟರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ನಟನ ಜೀವನದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದವರು ಪತ್ನಿಯೊಬ್ಬಳೇ.. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ನಟ ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ನೀಡಿದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆ ನಟ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಪಂಜಾಬಿ ಗಾಯಕ ಮತ್ತು ನಟ ಗಿಪ್ಪಿ ಗ್ರೆವಾಲ್. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಒಪ್ಪತ್ತು ಊಟಕ್ಕಾಗಿ ಬೀದಿ ಬೀದಿ ಅಲೆಯುತ್ತಿದ್ದವ ಇಂದು ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ್ನೇ ಆಳುತ್ತಿರುವ ನಟ! ಸೋಲುಗಳಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಿ ಗೆದ್ದ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್‌..

ಗಿಪ್ಪಿ ಗ್ರೆವಾಲ್ ಇಂದು ಹೊಳೆಯುವ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು. ಆದರೆ ನಟ ಯಶಸ್ಸಿನ ಶಿಖರವನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಗಿಪ್ಪಿ ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ನೀಡಿದ ಬೆಂಬಲದ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 'ನಾನು ಮೂರು ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲವಿತ್ತು. ಪಂಜಾಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಗಾಯಕರಿದ್ದರು.. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿತು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಕಂಪನಿಯು ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.. ಇದು ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಣ ಗಳಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಗವಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಂತಹ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ..' ಎಂದರು.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಒಪ್ಪತ್ತು ಊಟಕ್ಕಾಗಿ ಬೀದಿ ಬೀದಿ ಅಲೆಯುತ್ತಿದ್ದವ ಇಂದು ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ್ನೇ ಆಳುತ್ತಿರುವ ನಟ! ಸೋಲುಗಳಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಿ ಗೆದ್ದ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್‌..

ಜೊತೆಗೆ 'ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಕೂಡ 3 ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವಳು ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪೋಷಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ನಾನು 3 ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾನು ಜನರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಂತರ ನಾನು ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ 8-9 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ.. ಅದು ತುಂಬಾ ಕಠಿಣ ಕೆಲಸವಾಗಿತ್ತು. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು.. ನಾನು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಸಬ್‌ವೇಯಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡ್‌ವಿಚ್‌ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಉಳಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಆಗಲೂ ನಾವು ಜೀವನವನ್ನು ಆನಂದಿಸಿದೆವು..." ಎಂದು ನಟ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.. 

