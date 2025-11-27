English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ʼಒಂದು ರಾತ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ರೇಟ್‌ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿನಿ ಬನ್ನಿ..ʼ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯೇ ಶಾಕ್!‌

Actress girija oak godbole: ನಟಿ ಗಿರಿಜಾ ಓಕ್ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ 'ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್' ಎಂಬ ಟ್ಯಾಗ್ ಪಡೆದರು ಮತ್ತು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆದರು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಖ್ಯಾತಿಯ ಹೊರತಾಗಿ ಅವರು ವಿಕೃತ ಸಂದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಫಿಂಗ್‌ನಿಂದ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಮನನೊಂದಿದ್ದಾರೆ.. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Nov 27, 2025, 10:41 AM IST
girija oak godbole: ನಟಿ ಗಿರಿಜಾ ಓಕ್ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ 'ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್' ಎಂಬ ಟ್ಯಾಗ್ ಪಡೆದರು ಮತ್ತು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆದರು. ಖ್ಯಾತಿಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಅವರು ವಿಕೃತ ಸಂದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಫಿಂಗ್‌ನಿಂದ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅವರು ವಿಕೃತ ಸಂದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಫಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಬೇಸೋತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಗಿರಿಜಾ ಈ ​​ಬಗ್ಗೆ ಖಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.. 

ʼರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ನಂತರ, ನನ್ನ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು AI ಬಳಸಿ ಮಾರ್ಫ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೊಗಳಲ್ಲಿ, ನಾನು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಸಹ ಕಾಣೆಯಾಗಿವೆ.. ವೈರಲ್ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ವಿಚಿತ್ರ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಲೆಕ್ಕಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ತುಂಬಾ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ..ಆದರೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕೆಲವು ಸಂದೇಶಗಳಿಂದ ನಾನು ಅಕ್ಷರಶಃ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದೆ.. ನನ್ನ ಡಿಎಮ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗಾಗಿ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ.. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ನನಗೆ ನೀವು ಬೇಕು.. ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡಾದ್ರೂ ಸರಿ.. ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿ.. ಎಂದೆಲ್ಲ ಹಲವು ಕೆಟ್ಟ ಮೆಸೇಜ್‌ಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ..ʼ ಎಂದರು..

ಈ ವರ್ಚುವಲ್ ಜಗತ್ತಿನ ವಿಚಿತ್ರ ನಡವಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಗಿರಿಜಾ ತಮ್ಮ ಬಲವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ʼನನಗೆ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವ ಜನರು ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನ್ನತ್ತ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಈ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡಿದರೇ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು.. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್‌ ಮಾಡುವ ಅದೇ ಜನರು ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವದಿಂದ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆʼ ಎಂದು ಗಿರಿಜಾ ಹೇಳಿದರು.

ಮಾರ್ಫಿಂಗ್ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ʼನಾನು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಕಟ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಫಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ನನ್ನ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವೂ ತಪ್ಪುʼ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಗಿರಿಜಾ ಓಕ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಈ ಕರಾಳ ಮುಖದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಅನೇಕ ನಟಿಯರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

