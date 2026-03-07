ವಿಜಯ್‌-ರಶ್ಮಿಕಾ ರಿಂದ ಈ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮೋಸ..! ಬೇಸರದಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ ಪುಟಾಣಿ

Vijay Rashmika fan upset : ವಿಜಯ್- ರಶ್ಮಿಕಾ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಫೆಬ್ರವರಿ 26ರಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವ್ರತ, ಹೊಸ ಮನೆ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಭೋಜನ ಕೂಟ ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸತತ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಈ 'ವಿರೋಶ್' ಜೋಡಿಯ ಮದುವೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬಳು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾಳೆ..
ಈ ಕುರಿತ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.. ಅದರಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗಿಯೊಬ್ಬಳು ತನ್ನನ್ನು ಮದುವೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸದಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಮುನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. "ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾಕೆ ಮದುವೆಗೆ ಕರೆಯಲಿಲ್ಲ? ನೀವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಡ್ಡು ಹಂಚುತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ನಾವು ನಿಮಗಾಗಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತಿತ್ತು?" ಅಂತ ಮುದ್ದಾದ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿರುವುದು ನೆಟ್ಟಿಗರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದೆ.
Miru Enduku pilava ledhu @iamRashmika @TheDeverakonda ?? 🤣 pic.twitter.com/oHosM9LBG4
— Mahi Gadu (@mahi_gaduu) March 6, 2026
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಿಂದೆಂದೂ ಯಾವ ಪಕ್ಷವೂ ನೀಡಿಲ್ಲ.. ನೀಡೋದು ಇಲ್ಲ..! ವಿಜಯ್ TVK ಪಕ್ಷದ ಭರವಸೆಗಳೇನು ಗೊತ್ತೆ?
ಈ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಶೇರ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮಗುವಿನ ಈ ಮುಗ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಫಿದಾ ಆಗಿರುವ ಜನರು... ನಮಗೂ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ತಾಯಿ, ನಮ್ಮನ್ನೂ ಮದುವೆಗೆ ಕರೆದಿಲ್ಲ.. ಎಂದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ಅಧಿಕೃತ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪುಟ್ಟ ಅಭಿಮಾನಿಯ ಆಸೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವಂಎ ವಿರೋಶ್ ಜೋಡಿಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಜೊತೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿರುವ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಜೋಡಿ, ಈ ಮುದ್ದಾದ ಹುಡುಗಿಯ ಮುನಿಸನ್ನು ಹೇಗೆ ತಣ್ಣಗಾಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ..