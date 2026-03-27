English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
'500 ಕೋಟಿ ರೂ.ನಮಗೆ ಕೊಡಿ' ಧುರಂದರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಡುವೆಯೇ ಪಾಕ್ ಬೇಡಿಕೆ..!

 ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಭಿನಯದ 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಚಿತ್ರವು ಸದ್ಯ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ, ಈ ನಡುವೆಯೇ ಈಗ ಪಾಕ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಲಿಯಾರಿಯ ನಿವಾಸಿಗಳು "ಧುರಂಧರ್" ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Mar 27, 2026, 04:50 PM IST
Trending Photos

ಮುಂಬೈ: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಭಿನಯದ 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಚಿತ್ರವು ಸದ್ಯ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ, ಈ ನಡುವೆಯೇ ಈಗ ಪಾಕ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಲಿಯಾರಿಯ ನಿವಾಸಿಗಳು "ಧುರಂಧರ್" ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಧುರಂಧರ್ 2 ಸಿನಿಮಾ ಈಗ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಕೇವಲ ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳು ಕಳೆದಿವೆ ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ₹1000 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕ್ರೇಜ್ ಈಗ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ಹರಡಿದೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಅವರು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧವಿದ್ದರೂ, ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ಇನ್ನೂ ' ಧುರಂಧರ್ 2 ' ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಅವರ 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಸಿನಿಮಾ ಲಿಯಾರಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತಿರುವ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಮಾಷೆಯ ವೀಡಿಯೊ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಲಿಯಾರಿಯ ಜನರಿಗೆ ಧುರಂದರ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಅವರು ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಅವರಿಂದ 500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು,ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದೆ.ಈ ಕ್ಲಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ, ಕರಾಚಿಯ ಲಿಯಾರಿ ಪ್ರದೇಶದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಚಿತ್ರದ ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಚಿತ್ರವು 1000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಅವರಿಗೆ ಲಿಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು 500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಲಿಯಾರಿಯ ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಧುರಂಧರ್ 2 ಕೇವಲ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ 1000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ  ಲಿಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆದಾಯ ಸಿಗಬೇಕು? ಇದಕ್ಕೆ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿರುವ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯು, "ಆದಿತ್ಯ ಧಾರ್, ನಮಗೆ 500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿ, ಇದರಿಂದ ನಾವು ಲಿಯಾರಿಯ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು" ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು. 

About the Author
Dhurandhar 2Pakistan Man Funny Reactionvideo viralRanveer Singh Lyari Shootingpakistani reaction on dhurandhar 2

Trending News