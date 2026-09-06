Gold man sanjeev entry to bigg boss: ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ನಿರೂಪಣೆಯ ‘ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 13’ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6 ರಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ದೊಡ್ಮನೆಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಕಾಲಿಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ವಾಹಿನಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರೋಮೋವೊಂದು ವೀಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಈ ಪ್ರೋಮೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮೈತುಂಬ ಚಿನ್ನ ಧರಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಇದೀಗ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ‘ಗೋಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್’ ಯಾರು?
ಹೊಸ ಪ್ರೋಮೋದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮುಖವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೋರಿಸದೆ, ಅವರ ವಿಭಿನ್ನ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳ ಮೂಲಕ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಲಭ್ಯವಾಗಿರುವ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಜೀವ್, ಅಂದರೆ ‘ಗೋಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್’ ಎಂದು ಪರಿಚಿತರಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಸಂಜೀವ್ ಅವರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡದ ಮಾಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಿ ವರ್ತೂರು ಸಂತೋಷ್ ಅವರ ಪರಿಚಯದ ವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದೂ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರೋಮೋದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯೇ ಸಂಜೀವ್ ಅವರ ಚಿನ್ನದ ಲುಕ್. ಕೈಗಳು, ಕುತ್ತಿಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿರುವುದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರ ಮೈಮೇಲಿರುವ ಚಿನ್ನದ ನಿಖರ ತೂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೆಜಿ ಅಥವಾ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಸರು ವರ್ತೂರು ಸಂತೋಷ್. ಇದೀಗ ಹೊಸ ಸೀಸನ್ನ ಪ್ರೋಮೋದಲ್ಲೂ ಚಿನ್ನವನ್ನೇ ತಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಗುರುತಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಹೀಗಾಗಿ ಕೆಲವರು ಇವರನ್ನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ‘ಗೋಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್’ ಎಂದೇ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಜೀವ್ ಅವರು ರೈತ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ಆಸಕ್ತಿಯೇ ಅವರ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡದ ದೊಡ್ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ, ಆಸ್ತಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಸಂಗ್ರಹದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಬದಲಾಗುವುದರಿಂದ, ಆಭರಣಗಳ ತೂಕ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧತೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ “ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಚಿನ್ನ” ಅಥವಾ “ಇಷ್ಟು ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನ” ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸದೆ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಖರ ಚಿತ್ರಣ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಪ್ರೋಮೋದಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಲುಕ್ನಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ಸಂಜೀವ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 13ರ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ದೊಡ್ಮನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ, ಅವರ ಆಟ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಆಟದ ಶೈಲಿಯಿಂದಲೂ ಅವರು ವೀಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರಾ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, BBK13 ಪ್ರೋಮೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ‘ಗೋಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್’ ಇದೀಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾರು, ಎಷ್ಟು ಚಿನ್ನ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಬಳಿಕ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.