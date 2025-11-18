ಎಷ್ಟೇ ಅಂದವಿದ್ದರೂ ಗೋಲ್ಡನ್ ರೇಷಿಯೋ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಸವಾಲೆಸಗಿದ ಜಗದೇಕ ಸುಂದರಿ! ಮಾಜಿವಿಶ್ವಸುಂದರಿಯನ್ನೇ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ಅಪರೂಪದ ರೂಪಸಿ

Golden Ratio Top 10 List: ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ವಿಭಿನ್ನ ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ. ಕೆಲವರು ಸುಂದರವಾದ ಮೈಬಣ್ಣ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಡಿಗೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಸಭ್ಯ ನಡವಳಿಕೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸೌಂದರ್ಯದ ಮಾನದಂಡಗಳು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಬದಲಾಗುತ್ತಿವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ 'ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್' ಅಥವಾ 'ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್' ಕಿರೀಟವು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದು ಬಾಲಿವುಡ್ ಪರದೆ. ಈಗ, ಇದು ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲ, ಆದರೆ ಯಾರ ಮುಖವು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಹಳೆಯ ಗಣಿತದ ಸೂತ್ರ. ಮತ್ತು ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೂತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದವರಾದ ಆದ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಸುಂದರಿಯರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಟಾಪ್ 10 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಲಂಡನ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜನ್ ಡಾ. ಜೂಲಿಯನ್ ಡಿ ಸಿಲ್ವಾ ಈ ಹಳೆಯ ಸೂತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಹೊಳಪು ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಸುಂದರ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಮುಖಗಳನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ, ಅಳತೆ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಆ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ 1.618 ಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸಿ ಅಂಕಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 8 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
'ಫೈ' (ϕ) ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಸುವರ್ಣ ಅನುಪಾತವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ 'ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ'. ಇದರ ಮೌಲ್ಯವು ಸರಿಸುಮಾರು 1.618. ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಂತ್ರಿಕ ಗಣಿತದ ಮಾಪಕ ಅಥವಾ 'ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪಾಕವಿಧಾನ' ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉತ್ತಮ ಖಾದ್ಯವು ರಹಸ್ಯ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತೆ, ಪ್ರಪಂಚದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ವಸ್ತುಗಳು - ಹೂವಿನ ದಳಗಳು, ಶಂಖ ಚಿಪ್ಪುಗಳ ವಕ್ರಾಕೃತಿಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು - 1.618 ರ ಈ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ನೋಟವನ್ನು ರಚಿಸಲು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಈಗ, ಡಾ. ಡಿ ಸಿಲ್ವಾ ಈ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಗಣಿತವನ್ನು ಮಾನವ ಮುಖಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಿದರು. ಅವರು ಮುಖದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮೂಗಿನ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ತುಟಿಗಳ ಅಗಲದ ನಡುವಿನ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಅಳೆದರು. ಅವರ ಸರಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವೆಂದರೆ ಮುಖವು 1.618 ರ ಈ ಅನುಪಾತಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾದಷ್ಟೂ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುಂದರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸೂತ್ರವು ಮುಖದ "ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಮತೋಲನ" ದ ಬಗ್ಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಅನುಪಾತವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ನಾವು ಅನೈಚ್ಛಿಕವಾಗಿ ಅಂತಹ ಮುಖಗಳಿಗೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತೇವೆ.
ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯವು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಗಣಿತ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಗಾಧ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಂಕವು ಅವರ ಆಕರ್ಷಣೆ ಭಾರತ ಅಥವಾ ಏಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅವರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಸಮತೋಲನವು ಎಷ್ಟು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆಯೆಂದರೆ ಗಣಿತವು ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಟಾಪ್ -10 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯವು ಅವರ 'ನೀಲಿ ಕಣ್ಣುಗಳು' ಅಥವಾ 'ಹೊಂಬಣ್ಣ'ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮುಖದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಇದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
1 ಎಮ್ಮಾ ಸ್ಟೋನ್ (ಅಮೇರಿಕನ್ ನಟಿ) 94.72% 2 ಝೆಂಡಾಯಾ (ಅಮೇರಿಕನ್ ನಟಿ) 94.37% 3 ಫ್ರೀಡಾ ಪಿಂಟೊ (ಭಾರತೀಯ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಟಿ) 94.34% 4 ವನೆಸ್ಸಾ ಕಿರ್ಬಿ (ಬ್ರಿಟಿಷ್ ನಟಿ) 94.31% 5 ಜೆನ್ನಾ ಒರ್ಟೆಗಾ (ಅಮೇರಿಕನ್ ನಟಿ) 94.35% 6 ಮಾರ್ಗಾಟ್ ರಾಬಿ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ನಟಿ) 93.43% 7 ಒಲಿವಿಯಾ ರೋಡ್ರಿಗೋ (ಅಮೇರಿಕನ್ ಗಾಯಕಿ) 93.71% 8 ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ (ಭಾರತೀಯ ನಟಿ) 93.41% 9 ಟ್ಯಾಂಗ್ ವೀ (ಚೀನೀ ನಟಿ) 93.08% 10 ಬೆಯೋನ್ಸ್ (ಅಮೇರಿಕನ್ ಗಾಯಕಿ) 92.40%
ಟಾಪ್ 10 ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಎಮ್ಮಾ ಸ್ಟೋನ್ 94.72% ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದರು. ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬಹುತೇಕ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರನ್ನು "ಸ್ಪಷ್ಟ ವಿಜೇತ" ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರ ದವಡೆ 97%, ಅವರ ತುಟಿಗಳು 95.6% ಮತ್ತು ಅವರ ಹುಬ್ಬುಗಳು 94.2% ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದವು. ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್ನ ಗೆಳತಿ ಝೆಂಡಾಯಾ 94.37% ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಕೆಲವು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ದೋಷಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ತುಟಿಗಳು 99.5%, ಅಂದರೆ ಬಹುತೇಕ ಪರಿಪೂರ್ಣ! ಅವರ ಹಣೆಯು 98% ಮತ್ತು ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳು 97.3% ಇತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರ ಮೂಗು ಮತ್ತು ತುಟಿಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹುಬ್ಬುಗಳ ಆಕಾರವು ಅವರ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿತು.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೈಬಣ್ಣದಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಳಿ ಮೈಬಣ್ಣವನ್ನು ಸೌಂದರ್ಯದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಭಾವವು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಿಂದ ಜಾಹೀರಾತಿನವರೆಗೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಗೋಚರಿಸಿತು. ಆದರೆ ಈ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಬಣ್ಣವು ಅಪ್ರಸ್ತುತವಾಗುತ್ತದೆ; ಬದಲಾಗಿ, ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ವಿಜೇತರನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಎತ್ತರದವರೆಗೆ ಹಲವು ಮಿತಿಗಳಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸುವರ್ಣ ಅನುಪಾತದ ವಿಜ್ಞಾನವು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೀರಿಯೊಟೈಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಒಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಈ ಸೂತ್ರವು ಯಾರಾದರೂ ಸುಂದರಿಯೋ ಅಥವಾ ಕಪ್ಪಾಗಿದ್ದಾರೆಯೋ ಎಂಬುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅನುಪಾತವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ (ಭಾರತೀಯ/ಏಷ್ಯನ್), ಫ್ರೀಡಾ ಪಿಂಟೊ (ಭಾರತೀಯ), ಟ್ಯಾಂಗ್ ವೀ (ಚೈನೀಸ್), ಬಿಯಾನ್ಸ್ (ಆಫ್ರಿಕನ್-ಅಮೇರಿಕನ್) ಮತ್ತು ಎಮ್ಮಾ ಸ್ಟೋನ್ ಮುಂತಾದ ವಿವಿಧ ಜನಾಂಗಗಳು ಮತ್ತು ಬಣ್ಣಗಳ ನಟಿಯರಿದ್ದಾರೆ. ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಏನು ಕೇಳಲಾಯಿತು, ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯ, ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾವ ಉಡುಗೆ ಧರಿಸಿದ್ದೀರಿ - ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಸಮತೋಲಿತವಾಗಿದ್ದರೆ (ರಾಬರ್ಟ್ ಪ್ಯಾಟಿನ್ಸನ್ ಅಥವಾ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರಂತೆ), ಗಣಿತವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸುಂದರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ.
