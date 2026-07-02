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ಇಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ 47ನೇ ಬರ್ತ್‌ಡೇ ಸಂಭ್ರಮ! "ಪಿನಾಕ"ನ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು..

Happy Birthday Golden Star Ganesh : "ನಮಸ್ಕಾರ.. ನಮಸ್ಕಾರ.." ಅಂತ ಕಿರುತೆರೆ ವಾಹಿನಿಯ 'ಕಾಮಿಡಿ ಟೈಮ್' ಮೂಲಕ ಮನೆಮಾತಾಗಿ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಾತಿನ ಶೈಲಿಯಿಂದ ರಂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಗಣೇಶ್, ಇಂದು ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ‘ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್’. ಸಾಲು ಸಾಲು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಟಾಪ್ ನಟರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗಣಿಗೆ ಇಂದು 47ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ. ಈ ಸವಿನೆನಪಿನ ನಡುವೆಯೇ, ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾ ‘ಪಿನಾಕ’ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಕುರಿತಾದ ಕೆಲವು ರೋಚಕ ಹಾಗೂ ಇಂಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

Written ByKrishna N K
Published: Jul 02, 2026, 10:39 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 10:39 AM IST
ಇಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ 47ನೇ ಬರ್ತ್‌ಡೇ ಸಂಭ್ರಮ! "ಪಿನಾಕ"ನ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು..
Source: Bureau

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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