Golden Star Ganesh Pinaka movie : ಲವರ್ ಬಾಯ್ ಲುಕ್ ಬಿಟ್ಟು ವಿಭಿನ್ನ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ 'ಗಣಿ' : ಇಷ್ಟು ದಿನ ಗಣೇಶ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದರೆ ನಮಗೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತಿದ್ದುದು ಮಳೆ, ಹಸಿರು, ಬೆಟ್ಟ-ಗುಡ್ಡ, ಕೈಯಲ್ಲೊಂದು ಗಾಳಿಪಟ ಹಿಡಿದು ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿಸುವ ಅಥವಾ ನಗಿಸುವ ಲವರ್ ಬಾಯ್ ಲುಕ್. ಆದರೆ 'ಪಿನಾಕ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶಿಷ್ಠ ಹಾಗೂ ಈ ಹಿಂದೆ ಎಂದೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ರಗಡ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಸಿನಿ ಕೆರಿಯರ್ನಲ್ಲೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.
ನೆಲಮಂಗಳದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು 500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ‘ದೇವಗಿರಿ’ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ! : ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಅದರ ಬೃಹತ್ ಸೆಟ್ಗಳು. ನೆಲಮಂಗಳದ ಬಳಿಯ ವಿಶಾಲವಾದ ಆರು ಎಕರೆ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ 12ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೃಹತ್ ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಸುಮಾರು 500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ‘ದೇವಗಿರಿ’ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮರುಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು..
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ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಹಟ್ಟಿಸಿತ್ತು ಸೆಟ್ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ : ಹೌದು.. ಮನುಷ್ಯರ ತಲೆಬುರಡೆಗಳು, 40 ರಿಂದ 50 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ನಾಲ್ಕು ಬೃಹತ್ ಸ್ತಂಭಗಳು. ಒಂದು ಸ್ತಂಭದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಮಿರರ್ ಹಾಗೂ ಉಳಿದ ಸ್ತಂಭಗಳ ಮೇಲೆ ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆಗಳ ಫೋಟೋಗಳು. ಆಯುಧ ತಯಾರಿಸುವ ಕುಲುಮೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಅರ್ಧನಾರೇಶ್ವರಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಹಾಗೂ ವಿಶಾಲವಾದ ಅರಮನೆ. ವಿಲಕ್ಷಣ ವೇಷ ತೊಟ್ಟು, ವಿಚಿತ್ರ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿಡಿದಿರುವ ನೂರಾರು ಆದಿವಾಸಿಗಳು, ರಹಸ್ಯ ಗುಹೆ ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಸಮುದ್ರ.. ಇವೆಲ್ಲಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಈ ದೃಶ್ಯ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕುತೂಹಲ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತೆ..
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಕೇವಲ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ದೃಶ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂತೋಷ್ ಪಾಂಚಲ್ ಮತ್ತು ತಂಡ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಶ್ರಮಿಸಿ ಈ ಸೆಟ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಈ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಕಥೆ ತೆರೆಮೇಲೆ 40 ರಿಂದ 45 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬರಲಿದ್ದು, ಇದು ಚಿತ್ರದ ಮೇಲಿನ ಹೈಪ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ..
ಹೈಟೆಕ್ ಮೇಕಿಂಗ್ : ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಭವ್ಯತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂಬಂತೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ 800 ರಿಂದ 1000 ಜನ ಜೂನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಹಾಜರಿರುತ್ತಿದ್ದರು. ಮೂರು ಯೂನಿಟ್ಗಳು, ನಾಲ್ಕು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು, ಸುಮಾರು 10 ಕ್ಯಾರವಾನ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ನಡುವೆ ಸತತ 32ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆದಿದೆ.
ಇದು ಕಾವಲುಗಾರ ಪರಂಪರೆಯ ಕಥೆ : ಪ್ರಖ್ಯಾತ ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಧನಂಜಯ್ (ಧನು) ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪೀಪಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಧನಂಜಯ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ‘ಪಿನಾಕ’ ಎಂದರೆ ಒಬ್ಬ ರಕ್ಷಕ ಎಂದರ್ಥ. ಇದೊಂದು ಕಾವಲುಗಾರ ಪರಂಪರೆಯ ಕುರಿತಾದ ಆಕ್ಷನ್-ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಚಿತ್ರ.
ತಾರಾಗಣದಲ್ಲಿ ಯಾರಾರಿದ್ದಾರೆ? : ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಯನ್ ಸಾರಿಕಾ ಹಾಗೂ ಅರ್ಚನಾ ಅಯ್ಯರ್ ನಾಯಕಿಯರಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ 'ರಾಜ್ಗುರು' ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ, ಹೊನ್ನವಳ್ಳಿ ಕೃಷ್ಣ, ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಹಾಗೂ ಕರಮ್ ಚಾವ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.