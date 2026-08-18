ಅರ್ಜುನ್‌ ದೇವ್‌ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಗಣೇಶ್‌, ಶಿಲ್ಪಾ ಸಾಥ್‌.. "ಟಾಸ್‌" ರಿಲೀಸ್‌ ಯಾವಾಗ?

Golden Star Ganesh, Shilpa supporting for Arjan Dev Toss movie: ಅರ್ಜುನ್ ದೇವ್ ತುಳುನಾಡಿನ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತುಳುನಾಡಿನ ಜನರ ಮನ ಗೆದ್ದ ಅರ್ಜುನ್ ದೇವ್ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಟಾಸ್ (Toss) ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ್ ದೇವ್ ಅವರು ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ತುಳುನಾಡಿನ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅರ್ಜುನ್ ದೇವ್ ಅವರ ಟಾಸ್ ಸಿನಿಮಾದ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಶಿಲ್ಪಾಗಣೇಶ್ ಸಾರಥ್ಯದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಮೂವೀಸ್ ನಿಂತಿದೆ. ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಟಾಸ್ ಸಿನಿಮಾದ ಮೊದಲ ಹಾಡು ಹೆಲೋ ಹೆಲೋ ನೀಲಾಂಬರಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದ್ದು ಕೇಳುಗರಿಗೆ ಆನಂದ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18ಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಎರಡೂ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಗಲಿದೆ.
ಗೋಲ್ಡನ್ ಮೂವೀಸ್ ಅರ್ಪಿಸುವ ಅವಿಕಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಿ.ಆರ್.ಬಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ತುಳು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದ ಸಿನಿಮಾ ಟಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ತುಳು ನಾಡಿನ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅರ್ಜುನ್ ದೇವ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾಗೆ ಡಾ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅವರ ಕಥೆ, ಚಿತ್ರಕಥೆ, ಸಂಭಾಷಣೆ ಇದೆ. ಮಣಿಕಾಂತ್ ಕದ್ರಿ ಅವರ ಸಂಗೀತ, ಜೋಯೆಲ್ ಶರ್ಮನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಅವರ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಯಾಶ್ವಿನ್ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿಗೇರ್ ಸಂಕಲನ ಟಾಸ್ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕಿದೆ.
ಸುಫ್ರಮ್ ಸೋ ಖ್ಯಾತಿಯಾ ಶನೀಲ್ ಗೌತಮ್ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಹೆಡ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಟಾಸ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗಣೇಶ್ ಮತ್ತು ಶಿಲ್ಪಾ ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಗೋಲ್ಡನ್ ಮೂವೀಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಪಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಪ್ರಚಾರ ಆರಂಭಿಸಿರೋ ಚಿತ್ರತಂಡ ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಹಾಡನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೆಲೋ ಹೆಲೋ ನೀಲಾಂಬರಿ ಅನ್ನೋ ಮೆಲೋಡಿ ಡ್ಯುಯೆಟ್ ಹಾಡಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ್ ದೇವ್ ಮತ್ತು ನಾಯಕಿ ಸುತೇಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. ಮಣಿಕಾಂತ್ ಕದ್ರಿ ಟ್ಯೂನ್, ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ ಸಾಹಿತ್ಯವಿರೋ ಈ ಹಾಡನ್ನ ಅರ್ಮಾನ್ ಮಾಲೀಕ್ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆನಂದ್ ಆಡಿಯೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತುಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಡು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಟಾಸ್ ಸಿನಿಮಾದ ಹಾಡು ಮತ್ತು ಮೇಕಿಂಗ್ ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಿದೆ. ಅಂದ್ಹಾಗೆ ಈ ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಪ್ರಚಾರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಚಿತ್ರತಂಡ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಮೂಲಕ ಉಳಿದ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ.