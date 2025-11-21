English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
"ಕರ್ಣ" ಸೀರಿಯಲ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಡಬಲ್‌ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌..!

ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಶರವೇಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತಿಚೀಗಷ್ಟೇ ಕರ್ಣನ ಇಡೀ ತಂಡ ತುಮಕೂರಿಗೆ ತೆರಳಿತ್ತು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಜೊತೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಜಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಅದ್ಧೂರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Nov 21, 2025, 03:47 PM IST
"ಕರ್ಣ" ಸೀರಿಯಲ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಡಬಲ್‌ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌..!

Karna TV Serial: ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗ್ತಿರುವ ʼಕರ್ಣʼ ಸೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಮುಂದೆ ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲೂ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ನಟ ಕಿರಣ್‌ ರಾಜ್‌ ಹಾಗೂ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ ಹಾಗೂ ನಮೃತಾ ಅಭಿನಯದ ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್‌ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿದೆ. ಜಸ್ಟ್‌ ಒಂದು ಪ್ರೋಮೋದಿಂದಲೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಸೀರಿಯಲ್‌ ಪ್ರಸಾರವಾದ ಮೇಲಂತೂ ಕರ್ಣ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನೆಚ್ಚಿನ ಸೀರಿಯಲ್‌ ಆಗಿದೆ.  

ನಟ ಕಿರಣ್‌ ರಾಜ್‌ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇಯಾದ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್‌ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಫೊಲೋವಿಂಗ್‌ ಇದೆ. ಲವ್‌ ಸ್ಟೋರಿ ವಿಥ್‌ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾದ ದಿನದಿಂದಲೇ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದೆ .ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಸಮಾಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಣ ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗೆ ಡಬ್​ ಆಗಿದೆ. ಜೀ ಕೇರಳಂ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಣನ್​ ಎಂಬ ಟೈಟಲ್​ನೊಂದಿಗೆ ಕರ್ಣನ ಹವಾ ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲೂ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೃಶ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳು ಒಂದಾಗಲೇ ಬೇಕಿದ್ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ! ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್‌ ಸೀನ್‌ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಸಹ ನಟಿಯ ಬಳಿ ಈ ನಟ ಕೇಳಿದ್ದು..

ಇನ್ನು ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಶರವೇಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತಿಚೀಗಷ್ಟೇ ಕರ್ಣನ ಇಡೀ ತಂಡ ತುಮಕೂರಿಗೆ ತೆರಳಿತ್ತು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಜೊತೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಜಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಅದ್ಧೂರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ. ಕರ್ಣ ಹಾಗೂ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಮಹಾಸಂಗಮ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಿದೆ.

ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಹಲವು ದೃಶ್ಯಗಳ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆದಿದೆ. ಕಿರಣ್​ ರಾಜ್,​ ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ ಮತ್ತು ನಮೃತಾ ಸಖತ್‌ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್ ಜಾತ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮೂಡಿ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..

✍️ ರಮ್ಯಾ ಆರ್

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪತಿಯಿಂದ ನಯನತಾರಾಗೆ ₹10 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ದುಬಾರಿ ಗಿಫ್ಟ್..! ಏನದು?

