ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡುವ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌.. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ, ಜೀ ಕಿರುಚಿತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆ

ಕಿರುಚಿತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ಈ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾದ ಭವಿಷ್ಯ  

Feb 24, 2026, 10:57 PM IST
  • ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನ ಕಥೆಗಾರರನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ
  • ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯ
  • ಇದು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಬಲವಾದ ವೇದಿಕೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಕಲಾತ್ಮಕ ಲೋಕವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ, ‘ಜೀ’ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈಗ 'ಜೀ ಕಿರುಚಿತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆ'ಯನ್ನು (Zee Short Film Contest) ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹಂಬಲ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರೋ ಹೊಸ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ, ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡೋದು ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. 

ಹೌದು.. ಇದು ಭಾರತದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳ ಸಿನಿಮಾ ದನಿಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಕಡೆ ತರೋ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ, ಮನರಂಜನಾ ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಸಗಳಲ್ಲೊಂದು ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ಮರಾಠಿ, ಬೆಂಗಾಲಿ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಏಳು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೀತಿದ್ದು, ಕಥೆ ಹೇಳೋ ಗೀಳು ಇರೋರಿಗೆ ಇದೊಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅವಕಾಶ.

ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಹೈಲೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜ ನಿರ್ದೇಶಕರು ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಬರ್ತಿರೋದು. 'ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಸೇಪುರ್' ಖ್ಯಾತಿಯ ಅನುರಾಗ್ ಕಶ್ಯಪ್, ಮರಾಠಿಯ ರವಿ ಜಾಧವ್, ಬೆಂಗಾಲಿಯ ಸೃಜಿತ್ ಮುಖರ್ಜಿ, 'ಕಲ್ಕಿ 2898 AD' ಮೂಲಕ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ ನಾಗ್ ಅಶ್ವಿನ್, ತಮಿಳಿನ ಸಮುತಿರಕಾನಿ, ಮಲಯಾಳಂನ ಲಿಜೋ ಜೋಸ್ ಪೆಲ್ಲಿಸ್ಸೇರಿ ಅವರು ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರತಿಭೆ, 'ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ' ಸಿನಿಮಾದ ಹೇಮಂತ್ ರಾವ್ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಹೊಸಬರಿಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸೋಕೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಿಂತಿರಿರೋದು ನಿಜಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ.

ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹೊಸ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ಸ್‌ಗೆ ತಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ತೋರಿಸೋಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಇರೋದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜೀ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗಬಹುದು. ಜೀ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಹೆಡ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮಹದೇವ್ ಅವರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಬರಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಜ್ಜೆ.

ಅನುರಾಗ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಮಾತನಾಡಿ.. ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೂಲಕ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೂ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಎಂದು ಯುವಕರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಹೇಮಂತ್ ರಾವ್ ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದು ಗುಣವಾಗದ ಕಾಯಿಲೆ, ನಿಮ್ಮೊಳಗಿರೋ ಕಥೆನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿ ಎಂದು ಯಂಗ್‌ಸ್ಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು.. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಸದಾ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಜೀ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈ ಕಿರುಚಿತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಕನಸಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ತಿದೆ.

