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Darshan-Vijayalakshmi: 'ಬಾಸ್‌'ಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌; ಇಂದೇ ರಿಲೀಸ್‌ ಫಿಕ್ಸ್‌

Darshan vs Boss: ಬಾಸ್‌ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ತಡೆ ಕೋರಿ ನಟ ದರ್ಶನ್‌ ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಅವರು ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಇಂದಿನಿಂದ (ಜುಲೈ 17) ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 17, 2026, 03:21 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 03:21 PM IST
Darshan-Vijayalakshmi: 'ಬಾಸ್‌'ಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌; ಇಂದೇ ರಿಲೀಸ್‌ ಫಿಕ್ಸ್‌
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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