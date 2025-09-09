English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಸದ್ದು ಸಡಗರವಿಲ್ಲದೆ ಏಕಾಏಕಿ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ..! ಗಂಡನ ಮುಖವನ್ನೇ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ.. ಫೋಟೋ ವೈರಲ್‌

Actress marriage : ಏಕಾಏಕಿ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್‌ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತ ಫೋಟೋ ಸಹ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪತಿಯ ಮುಖವನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿಲ್ಲ.. 

Written by - Krishna N K | Last Updated : Sep 9, 2025, 08:43 PM IST
    • ಏಕಾಏಕಿ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್‌ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
    • ಸ್ವತಃ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
    • ವರನ ಹೆಸರನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ.. ಮುಖವನ್ನೂ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ.

ಸದ್ದು ಸಡಗರವಿಲ್ಲದೆ ಏಕಾಏಕಿ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ..! ಗಂಡನ ಮುಖವನ್ನೇ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ.. ಫೋಟೋ ವೈರಲ್‌

Grace Antony marriage : ಮಲಯಾಳಂ ನಟಿ ಗ್ರೇಸ್ ಆಂಟನಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವತಃ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ವರನ ಹೆಸರನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ವರನು ವಧುವನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಾಣಬಹುದು. ಇಬ್ಬರ ಮುಖಗಳು ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. 

ಹೌದು..'ಗದ್ದಲವಿಲ್ಲ, ಬೆಳಕಿಲ್ಲ, ಜನಸಂದಣಿಯಿಲ್ಲ, ಕೊನೆಗೂ ಅದು ಜರುಗಿತು' ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಗ್ರೇಸ್ ಆಂಟನಿ ಮದುವೆಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಯುವ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಬಿ ಟಾಮ್ ಸಿರಿಯಾಕ್ ಅವರನ್ನು ಗ್ರೇಸ್ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಗ್ರೇಸ್ ಆಂಟನಿ ಕುಂಬಳಂಗಿ ನೈಟ್ಸ್, ತಮಾಷಾ, ಕನಕಂ ಕಾಮಿನಿ ಕಲಹಂ, ರೋಷಕ್, ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಪಿ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್‌ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಬಿ ಟಾಮ್‌ ಕಳೆದ ಆರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಲಯಾಳಂ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದೆ, ಏಕಾಏಕಿ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಗ್ರೇಸ್‌ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್‌ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ನಟ-ನಟಿಯರೂ ಸಹ ಶುಭ ಕೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಕೆಲ ನೆಟ್ಟಿಗರು ವರ ಯಾರು ಎನ್ನುವ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

