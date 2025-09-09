ಸದ್ದು ಸಡಗರವಿಲ್ಲದೆ ಏಕಾಏಕಿ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ..! ಗಂಡನ ಮುಖವನ್ನೇ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ.. ಫೋಟೋ ವೈರಲ್‌

Grace Antony marriage : ಮಲಯಾಳಂ ನಟಿ ಗ್ರೇಸ್ ಆಂಟನಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವತಃ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ವರನ ಹೆಸರನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ವರನು ವಧುವನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಾಣಬಹುದು. ಇಬ್ಬರ ಮುಖಗಳು ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ.
ಹೌದು..'ಗದ್ದಲವಿಲ್ಲ, ಬೆಳಕಿಲ್ಲ, ಜನಸಂದಣಿಯಿಲ್ಲ, ಕೊನೆಗೂ ಅದು ಜರುಗಿತು' ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಗ್ರೇಸ್ ಆಂಟನಿ ಮದುವೆಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಯುವ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಬಿ ಟಾಮ್ ಸಿರಿಯಾಕ್ ಅವರನ್ನು ಗ್ರೇಸ್ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಗ್ರೇಸ್ ಆಂಟನಿ ಕುಂಬಳಂಗಿ ನೈಟ್ಸ್, ತಮಾಷಾ, ಕನಕಂ ಕಾಮಿನಿ ಕಲಹಂ, ರೋಷಕ್, ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಪಿ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಬಿ ಟಾಮ್ ಕಳೆದ ಆರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಲಯಾಳಂ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದೆ, ಏಕಾಏಕಿ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಗ್ರೇಸ್ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ನಟ-ನಟಿಯರೂ ಸಹ ಶುಭ ಕೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಕೆಲ ನೆಟ್ಟಿಗರು ವರ ಯಾರು ಎನ್ನುವ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.