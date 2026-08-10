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ಜೋಡೆತ್ತು ಅದ್ಧೂರಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್.. ನೂರಾರು ಎತ್ತಿನ ಎತ್ತಿನಗಾಡಿಗಳಿಂದ ಬಿಗ್‌ ರೇಸ್‌, ಚಿಕ್ಕಣ ಏನಂದ್ರು?

ಮೈಸೂರು, ಮಂಡ್ಯ, ಮದ್ದೂರು, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಮುಂತಾದ ಕಡೆ ನೈಜವಾಗಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎರಡು ಹಾಡುಗಳ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಇನ್ನೆರಡು ಸಾಂಗ್ ಬಾಕಿಯಿದೆ. 

Written ByBhimappa
Published: Aug 10, 2026, 08:51 AM IST|Updated: Aug 10, 2026, 08:51 AM IST
ಜೋಡೆತ್ತು ಅದ್ಧೂರಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್.. ನೂರಾರು ಎತ್ತಿನ ಎತ್ತಿನಗಾಡಿಗಳಿಂದ ಬಿಗ್‌ ರೇಸ್‌, ಚಿಕ್ಕಣ ಏನಂದ್ರು?

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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